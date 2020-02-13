Дитятьев: Дерби Краковии и Вислы называют "священная война"

Украинский легионер "Краковии" Алексей Дитятьев рассказал об амбициях своей команды в борьбе за чемпионский титул в Польше и встрече в Турции с земляками.

— Алексей, после зимней паузы возобновился чемпионат Польши. Как ваша "Краковия" подготовилась к весне?

— В принципе, готовились к весенней части чемпионата в обычном режиме. Беговой работы на сборах в Турции было не много, больше акцент на командных действиях. К нам в команду пришло пару новичков, поэтому тренер больше сделал акцент на контрольные матчи. Сборы прошли интересно, в Турции было много иностранных команд.

— С украинскими командами не пересекались?

— Нет, но в перерывах между нашими играми виделся с земляками. Был в гостях в лагере "Ворсклы", рад был видеть ребят, персонал команды. Рядом с нами тренировался "Олимпик", общался с Ксензом, Гришко. Пересекались с ребятами из "Колоса", там тоже играет пару знакомых.

— "Краковия" идет на втором месте. Есть чемпионские амбиции у вашей команды?

— Много можно говорить и рассуждать на эту тему. Но впереди еще много игр, плотность в таблице приличная и все может изменится. Надеюсь, нам хватит запала и мы продолжим в том же духе и будем бороться за высшие места. Кроме того, мы еще играем в Кубке, уже в ¼ финала. И через пару матчей можно добраться до финала.

— Зимой "Краковия" усилилась?

— Да, считаю, что мы усилились и игроки, которые пришли, составят конкуренцию. На каждую позицию у нас сейчас по два игрока, высокая конкуренция и никому нет гарантированного места в составе.

— Украинцев в команду больше не приглашают?

— Пока нет, но, надеюсь, скоро подвезут (смеется).

— В победном матче с "Аркой" вы отыграли 90 минут. Тренер доверяет?

— Наш наставник справедливый. Кто лучше готов, тот и играет. Он, конечно, импульсивный, требует максимума от каждого на каждой тренировке.

— Физически набрали форму к весне?

— Да, с этим никаких проблем. Главное, психологически и эмоционально выдержать сезон.

— В следующем туре "Краковия" сыграет с "Лехом", за который выступает Владимир Костевич. Вы знакомы?

— Заочно знакомы, но не приятели.

— Обыграете "Лех"?

— Посмотрим. Хорошая команда.

— С кем из наших земляков в Польше пересекаетесь?

— С Русланом Бабенко, Артемом Путивцевым пересекались, Антон Каниболоцкий был в Польше.

— Уровень чемпионата Польши растет?

— Мне часто задают этот вопрос. Уровень хороший, много борьбы. Самое главное, что ровный чемпионат, нет явного фаворита. В каждом туре могут быть сюрпризы и к чемпионству тоже может добраться "темная лошадка".

— "Легия" сейчас по делу на первом месте чемпионата Польши?

— Пожалуй, да. За три года, которые я уже выступаю тут, сейчас у них самая сбалансированная команда. Но это не значит, что она непобедимая.

— Для вашей команды важнее будет матч с главным конкурентом за первое место или дерби с "Вислой"?

— 29 февраля мы играем с "Легией", а третьего марта с "Вислой". Конечно, для нас и для болельщиков дерби на первом месте. Его тут называют "священная война". На таких матчах всегда полный стадион. В первом круге мы выиграли на выезде 1:0. Рекомендую третьего марта найти трансляцию в Интернете и убедиться в том, что для этих двух команд означает это дерби.

— Летом "Краковия" играла в Лиге Европы, но сразу вылетела от "Дунайской Стреды". Какие выводы сделали после этих матчей?

— Оба раза не проиграли, но в итоге все же покинули турнир. Я не принимал участия в этих матчах, поэтому смотрел со стороны. Думаю, тренер сделает выводы, и в следующий раз будет делать ставку на других ребят. Это я на себя намекаю (смеется).