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На матче с участием Реала фанаты выкрикивали ложь об украинском футболисте

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Вспоминали рядом с Серхио Рамосом

На матче с участием Реала фанаты выкрикивали ложь об украинском футболисте
Новина українською

Ла Лига сообщила об инциденте во время матча 23 тура "Осасуна" - "Реал" (1:4).

Болельщики, какой именно команды - не сообщается, выкрикивали оскорбления с упоминанием фамилии украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Фанаты, сообщает AS, пели: "Зозуля - чертов нацист".

Как следствие, Ла Лига направила письменную жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании.

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В нем также говорится и о оскорблении в адрес Серхио Рамоса, когда около 400 фанов "Осасуны" пели: "Сдохни, Рамос" и бросали в него зажигалку после гола на 38-й минуте.

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В статье: Серхио Рамос Роман Зозуля Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Ла Лига
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