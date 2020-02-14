На матче с участием Реала фанаты выкрикивали ложь об украинском футболисте
Вспоминали рядом с Серхио Рамосом
Ла Лига сообщила об инциденте во время матча 23 тура "Осасуна" - "Реал" (1:4).
Болельщики, какой именно команды - не сообщается, выкрикивали оскорбления с упоминанием фамилии украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.
Фанаты, сообщает AS, пели: "Зозуля - чертов нацист".
Как следствие, Ла Лига направила письменную жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании.
В нем также говорится и о оскорблении в адрес Серхио Рамоса, когда около 400 фанов "Осасуны" пели: "Сдохни, Рамос" и бросали в него зажигалку после гола на 38-й минуте.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...