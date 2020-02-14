Малиновский: К Италии нужно адаптироваться – к стилю футбола, игре Аталанты. Это не очень просто

Хавбек "Аталанты" рассказал про свою адаптацию в Бергамо и впечатлениях от матчей в чемпионате Италии. В 24-м туре Серии А "бергамаски" сыграют с "Ромой" (15 февраля, 21:45), римляне опережают "Королеву провинциалов" на 3 очка в борьбе за 4-е место. Цитирует Руслана пресс-служба "Аталанты".

"Я чувствую себя хорошо в команде, рад быть ее частью. К Италии нужно адаптироваться – к стилю футбола, игре "Аталанты", ведь это не очень просто. Каждую неделю я чувствую себе все комфортнее и комфортнее. Гол "Вероне"? Отличное взятие ворот, первое в составе команды, на домашнем стадионе – это было потрясающе. Всегда стараюсь показать максимум в своей игре для наших болельщиков – спасибо им за поддержку. Да, нам с женой Роксаной пока непросто здесь, но она делает все для меня и дочери, мы действительно счастливы в Бергамо".