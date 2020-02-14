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Малиновский: К Италии нужно адаптироваться – к стилю футбола, игре Аталанты. Это не очень просто

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Тем не менее, у Руслана все отлично

Малиновский: К Италии нужно адаптироваться – к стилю футбола, игре Аталанты. Это не очень просто
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Хавбек "Аталанты" рассказал про свою адаптацию в Бергамо и впечатлениях от матчей в чемпионате Италии. В 24-м туре Серии А "бергамаски" сыграют с "Ромой" (15 февраля, 21:45), римляне опережают "Королеву провинциалов" на 3 очка в борьбе за 4-е место. Цитирует Руслана пресс-служба "Аталанты".

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"Я чувствую себя хорошо в команде, рад быть ее частью. К Италии нужно адаптироваться – к стилю футбола, игре "Аталанты", ведь это не очень просто. Каждую неделю я чувствую себе все комфортнее и комфортнее. Гол "Вероне"? Отличное взятие ворот, первое в составе команды, на домашнем стадионе – это было потрясающе. Всегда стараюсь показать максимум в своей игре для наших болельщиков – спасибо им за поддержку. Да, нам с женой Роксаной пока непросто здесь, но она делает все для меня и дочери, мы действительно счастливы в Бергамо".

"Матч с Ромой? Это игра за 6 очков. Будем играть дома, нужно побеждать и отрываться на 6 пунктов. В первом круге мы обыграли римлян 2:0. Мы хорошо работали на тренировках для того, чтобы достигать результата в этом поединке".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Рома (Рим)
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Источник:
Atalanta

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