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Лунин овьедский: все лучшие сейвы и вводы в игру - в одном ролике

Наши за границей
(1 голосов)

А это лишь начало его карьеры в Сегунде

Лунин овьедский: все лучшие сейвы и вводы в игру - в одном ролике
Новина українською

В Твиттере появилась подборка лучших моментов в игре украинского голкипера Андрея Лунина за "Реал" Овьедо.

Здесь и невероятные сейвы вратаря сборной Украины, которым позавидует его старший коллега из мадридского "Реала" Тибо Куртуа, и замечательное вводы в игру мяча - пасы на любое расстояние.

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То есть, все, что вы могли пропустить в игре Андрея Лунина за Овьедо - в этом видео.

Напомним, что Лунин в "Овьедо" - с 15 января, до сих пор провел за команду 5 матчей.

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В статье: Чемпионат Испании видео Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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beatles (Крыжополь)
14.02.2020 в 12:23
ух! Очень и очень, должен сказать!
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