Лунин овьедский: все лучшие сейвы и вводы в игру - в одном ролике
А это лишь начало его карьеры в Сегунде
В Твиттере появилась подборка лучших моментов в игре украинского голкипера Андрея Лунина за "Реал" Овьедо.
Здесь и невероятные сейвы вратаря сборной Украины, которым позавидует его старший коллега из мадридского "Реала" Тибо Куртуа, и замечательное вводы в игру мяча - пасы на любое расстояние.
То есть, все, что вы могли пропустить в игре Андрея Лунина за Овьедо - в этом видео.
Напомним, что Лунин в "Овьедо" - с 15 января, до сих пор провел за команду 5 матчей.
Andriy Lunin - Real Oviedo start. pic.twitter.com/IRD17oszSw— - (@MartinO21x) February 12, 2020
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Комментарии (1)
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beatles (Крыжополь)
14.02.2020 в 12:23
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