Лунин овьедский: все лучшие сейвы и вводы в игру - в одном ролике

В Твиттере появилась подборка лучших моментов в игре украинского голкипера Андрея Лунина за "Реал" Овьедо.

Здесь и невероятные сейвы вратаря сборной Украины, которым позавидует его старший коллега из мадридского "Реала" Тибо Куртуа, и замечательное вводы в игру мяча - пасы на любое расстояние.

То есть, все, что вы могли пропустить в игре Андрея Лунина за Овьедо - в этом видео.

Напомним, что Лунин в "Овьедо" - с 15 января, до сих пор провел за команду 5 матчей.