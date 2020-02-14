Ассист Безуса помог Генту одолеть Эйпен

26-й тур чемпионата Бельгии открылся пятничным матчем, в котором "Эйпен" принимал "Гент". В стартовом составе гостей в стартовом составе вышли украинцы Роман Безус и Игорь Пластун, а Роман еще и отметился разрезной голевой передачей из центра поля на выход один на один.

В целом, команды к 19-й минуте забили друг другу по два гола, после чего голевой запас несколько иссяк. Матч плавно тек к ничьей, однако гости смогли выгрызть победу в концовке поединка.

"Эйпен" – "Гент" 2:3

Голы: Преляк (7), Милечевич (19) – Дэвид (5, 12), Кастро-Монтес (84)