Шахов остался в запасе на матч против СПАЛ

Полузащитник "Лечче" Евгений Шахов не попал в стартовый состав на матч 24-го тура серии А против СПАЛ.

В текущем сезоне 29-летний хавбек сделал 3 ассиста в 13 матчах за "волков".

Матч начнется в 16.00.