Шахов остался в запасе на матч против СПАЛ
Украинец вновь оказался на лавке запасных
Полузащитник "Лечче" Евгений Шахов не попал в стартовый состав на матч 24-го тура серии А против СПАЛ.
В текущем сезоне 29-летний хавбек сделал 3 ассиста в 13 матчах за "волков".
Матч начнется в 16.00.
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