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Шахов остался в запасе на матч против СПАЛ

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Украинец вновь оказался на лавке запасных

Шахов остался в запасе на матч против СПАЛ
Новина українською

Полузащитник "Лечче" Евгений Шахов не попал в стартовый состав на матч 24-го тура серии А против СПАЛ.

В текущем сезоне 29-летний хавбек сделал 3 ассиста в 13 матчах за "волков".

Матч начнется в 16.00.

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В статье: Евгений Шахов Лечче
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