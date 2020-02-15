Кайсериспор одержал первую победу в 8 турах, Кравец отыграл всю игру
Главный аутсайдер Суперлиги начал восхождение в турнирной таблице?
"Кайсериспор" одержал первую с 9 декабря прошлого года победу, обыграв на выезде "Денизлиспор" (1:0) в 22-м туре Турецкой Суперлиги.
Наш легионер Артем Кравец провел на поле всю игру, однако результативными действиями не отличился.
Для "Кайсериспора" это лишь третья победа в нынешнем чемпионате. До этого они не знали вкуса побед 7 туров кряду.
"Кайсериспор" находится на последней 18-й строчке в таблице с 15 очками в активе. Расстояние до спасительного 15-го места составляет 4 пункта.
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