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Лунин привез пенальти в ворота Овьедо в матче с командой Сергея Мякушко. ВИДЕО

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Неудачный день для игрока сборной Украины

Лунин привез пенальти в ворота Овьедо в матче с командой Сергея Мякушко. ВИДЕО
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Андрей Лунин был признан лучшим игроком "Овьедо" в январе, а в последнем поединке, который проходил уже в феврале, стал одним из лучших футболистов команды и получил хорошую прессу. Сделал шаг на пути к тому, чтобы стать лучшим и в феврале.

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Впрочем, перспективы Андрея поколеблет сегодняшний матч 28-го тура Сегунды, в котором Лунин пропустил два гола еще до перерыва. Сначала на третьей минуте не имел шансов спасти после удара Стоичкова, подправленного рикошетом. А в конце 45-минутки "привез" на свои ворота пенальти, неудачно сыграв на перехвате в дуэли один в один. Офсайда тоже не было.

Лунин привез пенальти в ворота Овьедо в матче с командой Сергея Мякушко. ВИДЕО - изображение 1

Надо отметить и ошибку защитников "Овьедо", которые допустили такую ​​ситуацию. Но Лунин против Стоичкова сыграл небрежно – это тоже факт. Арбитр после просмотра видеоповтора указал на "точку", сам Стоичков и реализовал одиннадцатиметровый, во второй раз за матч переиграв Андрея.

Отметим, что в запасе "Алькоркона" матч начал украинский легионер Сергей Мякушко.

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В статье: Сергей Мякушко Сегунда Андрей Лунин Овьедо
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