Гол Зубкова принес победу Ференцварошу над Фехерваром Петряка. ВИДЕО

В рамках 21-го туру чемпионата Венгрии "Ференцварош" дома минимально обыграл "Фехервар".

Единственный и победный гол забил полузащитник хозяев Александр Зубков. Украинец отметился забитым мячем на 51-й минуте матча. Другой украинец в составе "Ференцвароша" - хавбек Игорь Харатин, провел на поле все 90 минут. А вингер гостей Иван Петряк вышел в стартовом составе, но был заменен на 84-й минуте встречи.

Ференцварош - Фехервар 1:0

21-й тур чемпионата Венгрии

Гол: Зубков, 51

Удаление: Элек, 88 (Фехервар)

Нереализованный пенальти: Исаел, 90+5 (Ференцварош)