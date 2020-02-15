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Гол Зубкова принес победу Ференцварошу над Фехерваром Петряка. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Подопечные Реброва одерживают минимальную победу

Гол Зубкова принес победу Ференцварошу над Фехерваром Петряка. ВИДЕО
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В рамках 21-го туру чемпионата Венгрии "Ференцварош" дома минимально обыграл "Фехервар".

Единственный и победный гол забил полузащитник хозяев Александр Зубков. Украинец отметился забитым мячем на 51-й минуте матча. Другой украинец в составе "Ференцвароша" - хавбек Игорь Харатин, провел на поле все 90 минут. А вингер гостей Иван Петряк вышел в стартовом составе, но был заменен на 84-й минуте встречи.

Ференцварош - Фехервар 1:0

21-й тур чемпионата Венгрии

Гол: Зубков, 51
Удаление: Элек, 88 (Фехервар)
Нереализованный пенальти: Исаел, 90+5 (Ференцварош)

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков МОЛ Види (Секешфехервар)
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Комментарии (1)
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bender_sun (Белая Церковь)
15.02.2020 в 23:33
В конце сезоне перейдет в Фехервар, скриньте
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