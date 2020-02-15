Гол Зубкова принес победу Ференцварошу над Фехерваром Петряка. ВИДЕО
Подопечные Реброва одерживают минимальную победу
В рамках 21-го туру чемпионата Венгрии "Ференцварош" дома минимально обыграл "Фехервар".
Единственный и победный гол забил полузащитник хозяев Александр Зубков. Украинец отметился забитым мячем на 51-й минуте матча. Другой украинец в составе "Ференцвароша" - хавбек Игорь Харатин, провел на поле все 90 минут. А вингер гостей Иван Петряк вышел в стартовом составе, но был заменен на 84-й минуте встречи.
Ференцварош - Фехервар 1:0
21-й тур чемпионата Венгрии
Гол: Зубков, 51
Удаление: Элек, 88 (Фехервар)
Нереализованный пенальти: Исаел, 90+5 (Ференцварош)
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Комментарии (1)
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bender_sun (Белая Церковь)
15.02.2020 в 23:33
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