CAS отклонил жалобу Райо Вальекано по делу Зозули

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу "Райо Вальекано" по делу об оскорблении Романа Зозули.

Наказание осталось в силе: "Райо" проведёт две домашние игры при частично закрытых трибунах, а также выплатит штраф в размере 18 тысяч евро.

Кроме того, CAS в качестве меры предосторожности постановил отложить доигрывание скандального матча "Райо" – "Альбасете", не объявив новую дату. Первоначально поединок планировали доиграть 19 февраля.

В этом сезоне Зозуля отметился 3 голами и ассистом в 25 матчах Сегунды.