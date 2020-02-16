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CAS отклонил жалобу Райо Вальекано по делу Зозули

Наши за границей
(2 голосов)

Наказание осталось в силе

CAS отклонил жалобу Райо Вальекано по делу Зозули
Новина українською

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу "Райо Вальекано" по делу об оскорблении Романа Зозули.

Наказание осталось в силе: "Райо" проведёт две домашние игры при частично закрытых трибунах, а также выплатит штраф в размере 18 тысяч евро.

Кроме того, CAS в качестве меры предосторожности постановил отложить доигрывание скандального матча "Райо" – "Альбасете", не объявив новую дату. Первоначально поединок планировали доиграть 19 февраля.

В этом сезоне Зозуля отметился 3 голами и ассистом в 25 матчах Сегунды.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Райо Вальекано (Мадрид)
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
16.02.2020 в 13:29
Они еще и жалобу подавали! То есть руководство клуба дало понять, что выступает за ксенофобию, разжигание межнациональной вражды и оскорбления игроков с трибун.
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