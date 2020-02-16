CAS отклонил жалобу Райо Вальекано по делу Зозули
Наказание осталось в силе
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу "Райо Вальекано" по делу об оскорблении Романа Зозули.
Наказание осталось в силе: "Райо" проведёт две домашние игры при частично закрытых трибунах, а также выплатит штраф в размере 18 тысяч евро.
Кроме того, CAS в качестве меры предосторожности постановил отложить доигрывание скандального матча "Райо" – "Альбасете", не объявив новую дату. Первоначально поединок планировали доиграть 19 февраля.
В этом сезоне Зозуля отметился 3 голами и ассистом в 25 матчах Сегунды.
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16.02.2020 в 13:29
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