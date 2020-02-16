Селезнев реализовал пенальти и забил свой 7-й гол в сезоне за Бурсаспор
Евгений показывает хорошую результативность во втором дивизионе Турции
В рамках 22-го тура второго дивизиона Турции "Бурсаспор" принимает "Адана Демирспор".
Нападающий хозяев Евгений Селезнев отличился голом за хозяев в первом тайме - украинец реализовал пенальти на 37-й минуте встречи и сделал счет 2:0.
В текущем сезоне 34-летний Селезнев принял участие в 16 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.
Другой украинец - форвард Александр Гладкий, который выступает за "Адана Демиспор", не попал в заявку на этот матч.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...