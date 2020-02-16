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Селезнев реализовал пенальти и забил свой 7-й гол в сезоне за Бурсаспор

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Евгений показывает хорошую результативность во втором дивизионе Турции

Селезнев реализовал пенальти и забил свой 7-й гол в сезоне за Бурсаспор
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В рамках 22-го тура второго дивизиона Турции "Бурсаспор" принимает "Адана Демирспор".

Нападающий хозяев Евгений Селезнев отличился голом за хозяев в первом тайме - украинец реализовал пенальти на 37-й минуте встречи и сделал счет 2:0.

В текущем сезоне 34-летний Селезнев принял участие в 16 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.

Другой украинец - форвард Александр Гладкий, который выступает за "Адана Демиспор", не попал в заявку на этот матч.

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В статье: Евгений Селезнев Бурсаспор (Бурса)
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