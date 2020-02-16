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Экс-голкипер Динамо Коваль пропустил гол от вратаря соперников и подарил ничью. ВИДЕО

Наши за границей
(2 голосов)

Максим выбежал с ворот и пропустил гол на 90+5-й минуте

Экс-голкипер Динамо Коваль пропустил гол от вратаря соперников и подарил ничью. ВИДЕО
Новина українською

В рамках чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фатех" сыграл вничью с "Аль-Файсали" 2:2.

Голкипер Максим Коваль совершил дикий фейл в концовке матча. Украинец пропустил гол на 5-й компенсированной минуте встречи.

"Аль-Файсали" подавал угловой и голкипер гостей прибежал помочь своей команде. Коваль выбежал с ворот и Малайека отправил мяч головою в ворота своего визави.

Вашему вниманию видео курьезного гола

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В статье: Максим Коваль Аль-Фатех
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