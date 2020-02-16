Экс-голкипер Динамо Коваль пропустил гол от вратаря соперников и подарил ничью. ВИДЕО
Максим выбежал с ворот и пропустил гол на 90+5-й минуте
В рамках чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фатех" сыграл вничью с "Аль-Файсали" 2:2.
Голкипер Максим Коваль совершил дикий фейл в концовке матча. Украинец пропустил гол на 5-й компенсированной минуте встречи.
"Аль-Файсали" подавал угловой и голкипер гостей прибежал помочь своей команде. Коваль выбежал с ворот и Малайека отправил мяч головою в ворота своего визави.
Вашему вниманию видео курьезного гола
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...