Лучшие футбольные защитники мира – версия Хачериди
Современные и прошлые
Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди рассказал о своем видении топа лучших в мире защитников.
Первым Евгений выделяет Вирджила ван Дейка.
Лучший центральный защитник! Хорошая передача, хорош в отборе, хорошая скорость, хорош на втором этаже. Для центрального защитника он умеет делать все.
Серхио Рамос все повыигрывал. И забивает, и отбирает... Много красных карточек? Все защитники их получают - без этого никак.
Ван Дейк и Рамос - лучшая на сегодня пара в мире.
Выделяет Хачериди и напарника Серхио Рамоса в мадридском "Реале" - Рафаэля Варана.
"Мне всегда нравился. Победитель Лиги чемпионов, чемпион мира. Игрок с бешеной скоростью - на уровне ван Дейка. Рамосу очень удобно с ним играть - высокий, всегда может подстраховать.
Тьяго Силву добавил бы сюда. Мне очень нравится. Слежу, как он за "ПСЖ" играет. Очень уверенно, хладнокровно, с передачей хорошей. Головой хорошо играет", - перечисляет Евгений сильные стороны бразильца.
Хачериди отмечает, что нравится ему и игра сенегальца Калиду Кулибали.
Среди тех, кто уже закончил карьеру Евгений называет Алессандро Несту и Рио Фердинанда:
"Я - болельщик "Манчестер Юнайтед". Во времена Фергюсона он для меня был лучшим защитником. Головой хорошо играл, передача хорошая, в отборе был очень сильный".
Фабио Каннаваро, считает Хачериди, в свое время заслуженно выиграл Золотой мяч.
Маленького роста, но какой молодец в игре головой! Сегодня трудно найти защитника такого класса и с таким ростом, который бы так хорошо играл и на стандартах.
С Карлесом Пуйолем мне посчастливилось сыграть на Ноу Камп. Сильный защитник. Они с Каннаваро чем-то похожи: низкие, но крепкие, головой хорошо играли. Но Каннаваро мне все же больше нравится, - заметил Евгений.
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