Лучшие футбольные защитники мира – версия Хачериди

Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди рассказал о своем видении топа лучших в мире защитников.

Первым Евгений выделяет Вирджила ван Дейка.

Лучший центральный защитник! Хорошая передача, хорош в отборе, хорошая скорость, хорош на втором этаже. Для центрального защитника он умеет делать все. Серхио Рамос все повыигрывал. И забивает, и отбирает... Много красных карточек? Все защитники их получают - без этого никак. Ван Дейк и Рамос - лучшая на сегодня пара в мире.

Выделяет Хачериди и напарника Серхио Рамоса в мадридском "Реале" - Рафаэля Варана.

"Мне всегда нравился. Победитель Лиги чемпионов, чемпион мира. Игрок с бешеной скоростью - на уровне ван Дейка. Рамосу очень удобно с ним играть - высокий, всегда может подстраховать.

Тьяго Силву добавил бы сюда. Мне очень нравится. Слежу, как он за "ПСЖ" играет. Очень уверенно, хладнокровно, с передачей хорошей. Головой хорошо играет", - перечисляет Евгений сильные стороны бразильца.

Хачериди отмечает, что нравится ему и игра сенегальца Калиду Кулибали.

Среди тех, кто уже закончил карьеру Евгений называет Алессандро Несту и Рио Фердинанда:

"Я - болельщик "Манчестер Юнайтед". Во времена Фергюсона он для меня был лучшим защитником. Головой хорошо играл, передача хорошая, в отборе был очень сильный".

Фабио Каннаваро, считает Хачериди, в свое время заслуженно выиграл Золотой мяч.