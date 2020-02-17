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Лучшие футбольные защитники мира – версия Хачериди

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(2 голосов)

Современные и прошлые

Лучшие футбольные защитники мира – версия Хачериди
Новина українською

Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди рассказал о своем видении топа лучших в мире защитников.

Первым Евгений выделяет Вирджила ван Дейка.

Лучший центральный защитник! Хорошая передача, хорош в отборе, хорошая скорость, хорош на втором этаже. Для центрального защитника он умеет делать все.

Серхио Рамос все повыигрывал. И забивает, и отбирает... Много красных карточек? Все защитники их получают - без этого никак.

Ван Дейк и Рамос - лучшая на сегодня пара в мире.

Выделяет Хачериди и напарника Серхио Рамоса в мадридском "Реале" - Рафаэля Варана.

"Мне всегда нравился. Победитель Лиги чемпионов, чемпион мира. Игрок с бешеной скоростью - на уровне ван Дейка. Рамосу очень удобно с ним играть - высокий, всегда может подстраховать.

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Тьяго Силву добавил бы сюда. Мне очень нравится. Слежу, как он за "ПСЖ" играет. Очень уверенно, хладнокровно, с передачей хорошей. Головой хорошо играет", - перечисляет Евгений сильные стороны бразильца.

Хачериди отмечает, что нравится ему и игра сенегальца Калиду Кулибали.

Среди тех, кто уже закончил карьеру Евгений называет Алессандро Несту и Рио Фердинанда:

"Я - болельщик "Манчестер Юнайтед". Во времена Фергюсона он для меня был лучшим защитником. Головой хорошо играл, передача хорошая, в отборе был очень сильный".

Фабио Каннаваро, считает Хачериди, в свое время заслуженно выиграл Золотой мяч.

Маленького роста, но какой молодец в игре головой! Сегодня трудно найти защитника такого класса и с таким ростом, который бы так хорошо играл и на стандартах.

С Карлесом Пуйолем мне посчастливилось сыграть на Ноу Камп. Сильный защитник. Они с Каннаваро чем-то похожи: низкие, но крепкие, головой хорошо играли. Но Каннаваро мне все же больше нравится, - заметил Евгений.

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В статье: Серхио Рамос Евгений Хачериди Карлес Пуйоль Рафаэль Варан Фабио Каннаваро Калиду Кулибали Вирджил ван Дейк
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Комментарии (1)
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beatles (Крыжополь)
17.02.2020 в 09:59
зашел повредничать, но должен согласиться - все по делу! Хорошая статья.
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