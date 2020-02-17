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Хачериди выделил худший матч за свою карьеру и двух сильных соперников

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Златан и Серхио

Хачериди выделил худший матч за свою карьеру и двух сильных соперников
Новина українською

Евгений Хачереди, один из лучших защитников украинского футбола, ответил на вопрос о худшей игре в своей карьере.

Экс-игрок киевского "Динамо" вспомнил игру с "Шахтером" в чемпионате Украины в конце 2016 года, когда его команда уступила 3:4.

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Когда два гола в свои ворота забил... Я потом 3-4 дня ходил разочарован.

Назвал Евгений и соперников, против которых было очень тяжело играть.

Ибрагимович, наверное. И Агуэро.

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В статье: Евгений Хачериди Серхио Агуэро Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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