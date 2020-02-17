Бутко: Хочу вернуться в сборную и поехать на Евро-2020
Защитник рассказал о своем переходе в Лех
Украинский защитник Богдан Бутко рассказал о своем переходе в польский "Лех".
Я очень рад, что я здесь и присоединился к "Леху".
Это новая глава в моей карьере, и я хотел бы проявить себя как можно лучше. Я пришел сюда не только играть, но и помогать выигрывать трофеи. Однако, в то же время, это важный момент и для меня, потому что я хотел бы вернуться в сборную и поехать на Евро-2020", - сказал Бутко в комментарии официальному сайту польского клуба.
Напомним, что "Лех" арендовал украинца до конца текущего сезона.
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Источник:Лех (Познань)
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Комментарии (3)
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v.grischuk (Винница)
17.02.2020 в 19:18
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simargl (Чернигов)
17.02.2020 в 18:30
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ffggpl (Харьков)
17.02.2020 в 18:06
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