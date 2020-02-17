Бутко: Хочу вернуться в сборную и поехать на Евро-2020

Украинский защитник Богдан Бутко рассказал о своем переходе в польский "Лех".

Я очень рад, что я здесь и присоединился к "Леху".

Это новая глава в моей карьере, и я хотел бы проявить себя как можно лучше. Я пришел сюда не только играть, но и помогать выигрывать трофеи. Однако, в то же время, это важный момент и для меня, потому что я хотел бы вернуться в сборную и поехать на Евро-2020", - сказал Бутко в комментарии официальному сайту польского клуба.

Напомним, что "Лех" арендовал украинца до конца текущего сезона.