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Бутко: Хочу вернуться в сборную и поехать на Евро-2020

Наши за границей
(1 голосов)

Защитник рассказал о своем переходе в Лех

Бутко: Хочу вернуться в сборную и поехать на Евро-2020
Новина українською

Украинский защитник Богдан Бутко рассказал о своем переходе в польский "Лех".

Я очень рад, что я здесь и присоединился к "Леху".

Это новая глава в моей карьере, и я хотел бы проявить себя как можно лучше. Я пришел сюда не только играть, но и помогать выигрывать трофеи. Однако, в то же время, это важный момент и для меня, потому что я хотел бы вернуться в сборную и поехать на Евро-2020", - сказал Бутко в комментарии официальному сайту польского клуба.

Напомним, что "Лех" арендовал украинца до конца текущего сезона.

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) Лех (Познань)
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Источник:
Лех (Познань)

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Комментарии (3)
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v.grischuk (Винница)
17.02.2020 в 19:18
Удачки!
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.02.2020 в 18:30
Желающих защитников поехать на евро не меряно. Шансов у Бутко практически ноль ...
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0
-4
ffggpl (Харьков)
17.02.2020 в 18:06
Та вроде ж травма у него?
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0
0

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