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Спортдиректор Леха: Приоритет Бутко - возвращение в сборную и поездка на Евро-2020

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В польском клубе довольны подписанием опытного игрока

Спортдиректор Леха: Приоритет Бутко - возвращение в сборную и поездка на Евро-2020
Новина українською

Спортивный директор "Леха" Томаш Ржаса рассказал об аренде защитника "Шахтера" Богдана Бутко.

"Мы заполучили игрока, который знает, что такое играть в Лиге чемпионов, который провел много матчей за сборную. Все эти элементы делают его еще более ценным для нашей команды.

Мы знали, что привезти ценного игрока на таких условиях будет непросто. Поэтому мы очень рады, что нам это удалось, что в течение полугода нам будет помогать действительно опытный игрок.

Три чемпионства Украины, два кубка страны, матчи в Лиге чемпионов. Это достижения Богдана Бутко. Он также представляет свою страну, в прошлом выступал на крупных футбольных турнирах, таких как чемпионаты Европы в 2012 и 2016 годах. Во время второго турнира он играл и против сборной Польши.

Мы знаем, что одним из приоритетов Богдана является возвращение в сборную Украины и поездка на Евро-2020, поэтому рассчитываем на его должное отношение. Надеемся, он поможет нам достичь наших целей в текущем сезоне", – сказал Ржаса в комментарии официальному сайту польского клуба.

Напомним, что "Лех" арендовал украинца до конца текущего сезона.

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В статье: Богдан Бутко Лех (Познань)
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