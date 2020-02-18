Ярмоленко завтра может сыграть с Манчестер Сити
Так говорят английские медиа
Mirror предсказывает возвращение Андрея Ярмоленко на поле в составе "Вест Хэма" уже в завтрашнем матче АПЛ.
В своем обзоре травмированных игроков Английской Премьер-Лиги журналист Марк Джонс отмечает, что в составе "молотобойцев" пока неизвестен срок возврата только Джека Уилшира.
А вот по Ярмоленко и бразильском легионере Фелипе Андерсоне Марк пишет следующее:
Андрей Ярмоленко (бедро), Фелипе Андерсон (грудная клетка) могут вернуться в матче с Манчестер Сити 19 февраля.
Новость подхватил журналист издания молотобойцев Hammers. News Энтони Мартин. Он говорит о сильных сторонах обоих игроков и указывает на Андрея:
Ярмоленко, между прочим, выделяется футбольными хитростями и ноу-хау в атакующем звене. Эти его действия особенно опасны для соперников из-за удара Андрея с левой ноги.
Бесспорно, оба игрока (Ярмоленко и Андерсон, - ред.) не раскрылись на полную в этом сезоне. Но если они вернутся и будут работать, не покладая рук, у "Вест Хэма" будет шанс избежать вылета из АПЛ.
"Манчестер Сити" примет "Вест Хэм" на Этихад в среду, 19 февраля. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.