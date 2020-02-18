Легендарный игрок чемпионата Шотландии заговорил о Марьяне Шведе

43-летний Стивен Крейган, экс-игрок сборной Северной Ирландии, который провел в чемпионате Шотландии (клубы "Мазервелл" и "Патрик Тисл") более 400 матчей, высказался об украинском вингере "Селтика" Марьяне Шведе.

Бывшему центральном защитнику, который теперь работает футбольным экспертом на радио и телевидении, обратили внимание на то, что по итогам нескольких минут на поле в кубковом матче Марьяна Шведа в Твиттере уже назвали лучше прямого оппонента на позиции правого вингера в "Селтике" - 28- летнего игрока сборной Шотландии Джеймса Форреста.

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Также фанаты были возмущены отсутствием Марьяна в заявке на последние матчи с "Хартс" и "Абердином".

Поэтому в Социальном клубе Ladbrokes Стивена Крейгана попросили дать оценку украинскому легионеру и ивуарийцу Вакуну Байо, который, как и Швед, получает крайне мало времени на поле от тренера "Селтика" Нила Леннона.