  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Легендарный игрок чемпионата Шотландии заговорил о Марьяне Шведе
В тренде

Легендарный игрок чемпионата Шотландии заговорил о Марьяне Шведе

Наши за границей
(1 голосов)

Предостережение для украинца и ивуарийца

Легендарный игрок чемпионата Шотландии заговорил о Марьяне Шведе
Новина українською

43-летний Стивен Крейган, экс-игрок сборной Северной Ирландии, который провел в чемпионате Шотландии (клубы "Мазервелл" и "Патрик Тисл") более 400 матчей, высказался об украинском вингере "Селтика" Марьяне Шведе.

Бывшему центральном защитнику, который теперь работает футбольным экспертом на радио и телевидении, обратили внимание на то, что по итогам нескольких минут на поле в кубковом матче Марьяна Шведа в Твиттере уже назвали лучше прямого оппонента на позиции правого вингера в "Селтике" - 28- летнего игрока сборной Шотландии Джеймса Форреста.

Читайте такжеШвед сыграл за Селтик впервые с октября 2019-го года

Также фанаты были возмущены отсутствием Марьяна в заявке на последние матчи с "Хартс" и "Абердином".

Поэтому в Социальном клубе Ladbrokes Стивена Крейгана попросили дать оценку украинскому легионеру и ивуарийцу Вакуну Байо, который, как и Швед, получает крайне мало времени на поле от тренера "Селтика" Нила Леннона.

"Нет сомнений в том, что Швед - хороший игрок. Но это то, что приобретается благодаря игровому времени. С Байо - то же.

Мы увидели мало проблесков их потенциала. Если они не получат больше времени на поле, вроде Оливье Нтчама (французский центральный полузащитник "Селтика", - ред.), который действительно вырос, то хоть что-то об этих ребятах трудно будет сказать", - цитирует Крейгана Insidefutbol.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Селтик (Глазго) Чемпионат Шотландии Марьян Швед Стивен Крейган
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
v.grischuk (Винница)
18.02.2020 в 10:03
Дайте больше времени парню или сдайте в аренду!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...