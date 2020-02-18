Легендарный игрок чемпионата Шотландии заговорил о Марьяне Шведе
Предостережение для украинца и ивуарийца
43-летний Стивен Крейган, экс-игрок сборной Северной Ирландии, который провел в чемпионате Шотландии (клубы "Мазервелл" и "Патрик Тисл") более 400 матчей, высказался об украинском вингере "Селтика" Марьяне Шведе.
Бывшему центральном защитнику, который теперь работает футбольным экспертом на радио и телевидении, обратили внимание на то, что по итогам нескольких минут на поле в кубковом матче Марьяна Шведа в Твиттере уже назвали лучше прямого оппонента на позиции правого вингера в "Селтике" - 28- летнего игрока сборной Шотландии Джеймса Форреста.
Также фанаты были возмущены отсутствием Марьяна в заявке на последние матчи с "Хартс" и "Абердином".
Поэтому в Социальном клубе Ladbrokes Стивена Крейгана попросили дать оценку украинскому легионеру и ивуарийцу Вакуну Байо, который, как и Швед, получает крайне мало времени на поле от тренера "Селтика" Нила Леннона.
"Нет сомнений в том, что Швед - хороший игрок. Но это то, что приобретается благодаря игровому времени. С Байо - то же.
Мы увидели мало проблесков их потенциала. Если они не получат больше времени на поле, вроде Оливье Нтчама (французский центральный полузащитник "Селтика", - ред.), который действительно вырос, то хоть что-то об этих ребятах трудно будет сказать", - цитирует Крейгана Insidefutbol.