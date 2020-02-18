Украинские фланги Леха. Костевич дал оценку перехода Бутко в польский клуб

Украинский защитник левого фланга польского "Леха" Владимир Костевич поделился своим мнением об аренде своим клубом еще одного соотечественника - защитника правого фланга "Шахтера" Богдана Бутко.

Позавчера, по словам Владимира, в "Леха" был матч, а вчера - выходной. Поэтому с Богданом увидится уже сегодня на тренировке.

Конечно, приятно, что со мной в команде будет земляк. Постараюсь ему помочь, чтобы поскорее прошла адаптация.

Наш правый защитник травмировался и пропустит довольно много времени. Думаю, не сыграет до конца сезона.

Богдан - замена именно ему. Это футболист высокого уровня, который еще недавно был основным игроком "Шахтера". Думаю, у него все получится.