Наши за границей. Головы лисиц, хвосты львов

Еврокубки возвращаются, начинаются решающие стадии в местных кубковых состязаниях. Да и в лигах такие стадии близки, потому уже пора набирать ход и терять очки нельзя. В преддверии всего этого оглянемся назад и посмотрим, как начали 2020-й год ведущие украинцы за границей и их команды. И, соответственно, предположим, что ожидает их далее.

Бельгия

Из последних 17-ти матчей 2019-го года на внутренней арене "Брюгге" не выиграл лишь три. Его уже "короновали" чемпионом, называли одной из сильнейших команд страны последних сезонов. Однако в новом году он уже не выиграл те же три всего в семи матчах. Причем терял очки не против грандов - "Кортрейка", "Шарлеруа". Прошел "Зульте-Варегем" в полуфинале Кубка с большим трудом. Забил лишь десять мячей. Большое преимущество над преследователями сохраняется. А финал есть финал. Но все же к встрече с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы команда подходит с опаской. А главный тренер Филипп Клемент нервничает.

Матч против "Андерлехта" (2:1), которого легко громили осенью, выдался очень тяжёлым. В Шарлеруа (0:0) креатива почти не было. Тренер отмечал тяжёлый матч и против одного из преследователей "Антверпена" (1:0). Первым кубковым матчем дома (1:1) Клемент остался очень недоволен. И во втором (2:1) соперник мог забить не раз. После матча против еще одного преследователя - "Стандарда" (0:0) - пресса чуть ли не плевалась. А после "Ваасланда-Беверена" (2:1) уже тренер призвал подопечных посмотреть на себя в зеркало. Все четыре победы принесли голы на 80-ой, 84-ой, 86-ой и 96-ой минутах.

Зато Эдуард Соболь в порядке. После осенних колебаний он закрепился в стартовом составе. В 2020-ом году не попал в "старт" лишь в Кортрейке. И не доиграл 18 минут в матче против "Ваасланда-Беверена". Тогда же не прикрыл автора гола при простреле. Но в целом и в схеме 4-3-3, и в схеме 3-5-2 действует уверенно. С ним на поле команда пропустила лишь четыре мяча. В матче против "Андерлехта" он помешал сопернику пробить на линии ворот. Нанес классный штрафной удар - вратарь "Антверпена" перевёл в перекладину. Неплохо пробивал с игры в нескольких матчах. Отдал предголевой навес во втором полуфинале Кубка.

"Гент" вылетел из Кубка еще в 2019-ом году. Возможно, именно это и позволило ему лучше настроиться на лигу. Результат в новом году - четыре победы и ничья в пяти матчах, 14 забитых в них и второе место в девяти очках позади "Брюгге". Впервые в сезоне удалось победить в лиге четырежды подряд. Из них дважды - в гостях, что стирает фобию гостевых матчей. И все это добыто без травмировавшегося в первом матче года Романа Яремчука.

Вначале команда разобралась дома с "Мускроном", переигрывавшим ее в Генте трижды подряд - 3:1. Матч против "Генка" (4:1) стал 18-ым домашним без поражений подряд, вновь вызвав разговоры о лидерстве в лиге по яркости. Затем состоялась и месть "Мехелену" в гостях (3:0) за проигранный финал Кубка в мае. Правда, "Андерлехт" дома переиграть не удалось, а "Эйпен" в гостях (3:2) - лишь на 84-ой минуте. Но общий результат очень хорош.

Яремчука отлично заменил Роман Безус. Глухой запасной в октябре ныне третий бомбардир команды с семью голами - больше, чем у всех остальных полузащитников вместе взятых. Отлично справляясь на позиции под нападающими. А Игорь Пластун - лидер обороны и уже давно не покидал стартовый состав команды. Он пропустил с начала сезона лишь 114 минут из-за перелома носа. И команда постепенно добавляет в обороне - третье место по пропущенным с 28-ю.

Безус обычно уходил с поля в середине второго тайма. А против "Мускрона" отыграл всего 30 минут. Но и тогда Sporza отмечал его непредсказуемость, интенсивность, вертикальный футбол. На его счету предголевой пас на фланг. В матче против "Генка" он вновь отдал предголевой пас, а также забил одним касанием после удара Пластуна в защитника. "Мехелену" Роман забил издали уже на первой минуте. А против "Эйпена" отличился отличным пасом в отрыв. Голевым.

Мимо Пластуна прошел голевой "кросс" игрока "Мускрона". Зато в матче против "Генка" Игорь бросил в прорыв Оджиджу-Офойе, обошедшего всех и забившего. Правда, матч против "Андерлехта" для защитника был неудачным. Два паса под его ногой вывели оппонента на вратаря. Один из них стал голевым. Он не прикрыл голевой удар игрока "Эйпена" издали. Так что есть что улучшать.

В Лиге Европы команду ожидает "Рома".

Евгений Макаренко потерял еще полгода в "Андерлехте", но в последние дни января все же решился вернуться в "Кортрейк", где начал свою бельгийскую карьеру. Отыграл один полный матч в лиге ("Ваасланд-Беверен", 2:1) и 18 минут в Кубковом полуфинале. В хронологически последнем матче - в лиге в Остенде (3:0) - остался в запасе.

0:1 дома от "Антверпена" закончил путь "Кортрейка" в Кубке. В лиге же он идет 11-ым. Все это - без участия Андрея Бацулы, не получившего игровые минуты с начала года.

Англия

Даже в недолгой карьере Александра Зинченко заметна некая динамика. Осеннюю часть сезона он обычно проводит слабовато. Зато зимой-весной просыпается и значительно добавляет. Была надежда на такое развитие событий и в сезоне 2019/20. Он наконец опомнился от травмы, его главный конкурент за место на левом фланге обороны Менди не впечатляет, другой конкурент - Анхелиньо - в январе и вовсе был отправлен в аренду. Команда в целом не поражает, позволяя "Ливерпулю" создать наибольший отрыв в истории АПЛ. Однако шансом украинец не воспользовался. Вызывая разговоры о личной жизни, мешающей карьере.

Из девяти командных матчей он отыграл лишь четыре. Начал год как раз хорошо. Поразил ворота "Порт Вейла" в Кубке (3:1) ударом издали с небольшим рикошетом. В этом матче он играл на позиции левого латераля в схеме с пятью защитниками. Получил очень хорошую прессу за игру. И немало критики за бурное празднование гола в ворота команды из Четвертого дивизиона в стиле Килиана Мбаппе. Но как раз такое на фоне травм и проблем можно понять. В матче лиги против "Шеффилд Юнайтед" (2:0) активно помогал в атаке, пробил неточно издали, сбрасывал под удары. Правда, касался мяча в полтора раза реже, чем обычно.

В еще одном матче против того же соперника (1:0, латераль в схеме 3-4-3) отход с первых мест на последние по касаниям мяча и передачам продолжился. Да еще и он проигрывал дуэли, две атаки мимо него чуть не закончились голами. А матч против "Тоттенхэма" (0:2) и вовсе закончился катастрофой. И здесь он касался мяча редко, не помогал в центре поля как в лучшие времена. Получил первую жёлтую карточку за стычку. И вторую, после которой соперник забил оба гола, за срыв контратаки в центре поля.

Этот эпизод Гвардиола назвал ключевым в матче, Зинченко не отрицал, взяв вину на себя. Ну а пресса и вовсе бушевала.

Зинченко в матче против "Вест Хэма" точно не сыграет. Сыграет ли Андрей Ярмоленко? Возможно. Из-за травмы он еще не играл при новом главном тренере Дэвиде Мойесе. Да и СМИ намекают, что шотландец не в восторге от игрока. Он пытался сдать подопечного в аренду в январе, также взял нового флангового игрока. Впрочем, тем временем команда опустилась в зону вылета. Так что тренеру понадобится любая помощь. А Ярмоленко все еще четвёртый бомбардир команды. И второй по соотношению голов к игровым минутам. С другой стороны, первый в этом компоненте (Снодграсс) играет как раз на его позиции.

Андрей получит шансы. Получит и Зинченко. А исключение из Еврокубков для последнего скорее хорошая новость. Ведь вряд ли "Сити" летом удастся привлечь статусного левого защитника. Однако всеми этими шансами нужно воспользоваться как можно быстрее.

Италия

Все травмированные лидеры атаки "Аталанты" вернулись. Ранний вылет из Кубка оставил ее с одним матчем в неделю. Джан Пьеро Гасперини постоянно заявляет, что не любит ротацию и раздутый состав. Все это привело к тому, что в 2020-ом году Руслан Малиновский отыграл менее 160-ти минут в семи матчах лиги. Несколько раз Гасперини должен был пожалеть об этом, ведь дома против аутсайдеров СПАЛ и "Дженоа" (1:2 и 2:2) команде не хватало как раз свежести и изобретательности в атаке. Но ведь в итоге она четвёртая с шестиочковым гандикапом. Достигнутая цель оправдывает недостаточное использование средств.

Руслан почти всегда заметен. Он играет интенсивно, по касаниям мяча за минуту времени опережает всех, ищет вертикальные движения и пасы, пробивает по воротам. С его выходом на поле "Аталанта" всегда перехватывает либо увеличивает инициативу. Он принес команде ничью в гостях против "Интера" и победу во Флоренции. Также был лучшим в команде в Кубке против "Фиорентины" (1:2), один из его пасов с фланга замкнули ударом в перекладину, второй - голом. Тогда он нанес шесть ударов по воротам из 13-ти командных.

В матче против "Интера" украинец попадал в стойку, поборолся за верховой мяч в штрафной, и тот отскочил к Пашаличу, затем заработал пенальти отличным подключением. И получил эпитеты "супервлияние" от Евроспорта и "терроризировал "Интер", торнадо" от Corriere Della Sera. Во втором забил "хирургическим" (официальный Твиттер клуба) ударом. В матче против "Торино" в гостях вернул игру к воротам соперника, что в итоге вывело счет на 7:0, рекордный в истории клуба. Но хотелось бы большего. Возможно, с возвращением Лиги Чемпионов.

От Евгения Шахова также хотелось бы увидеть гораздо больше. И его тренер заявляет, что не видит его опорником. Более того, в январе подписал двух опорников и центрального атакующего полузащитника. И все трое сразу же стали лидерами команды, проведя ее к серии из трех побед подряд. А Шахов после восьми матчей лиги подряд с игровыми минутами не появлялся на поле в четырех подряд. А в целом в новом году наиграл лишь 74 минуты. Да и те - благодаря травмам конкурентов.

Правда, за это время он проявил себя. Заработал пенальти в матче против "Торино" (4:0), быстрым умным пасом поучаствовал в победной атаке на ворота СПАЛ (2:1). Как всегда, помогал в отборе. Кстати, в последнем матче фактически был одним из двух форвардов. Потому, возможно, далее он получит больше игровых минут. Но ведь и травмированные скоро вернутся.

Венгрия

После вылета из Кубка и Лиги Европы у "Ференцвароша" осталась одна цель. И к ней команда Сергея Реброва идет в быстром темпе. Фради не сбило с пути и самое раннее начало второй половины сезона в НБ1 с 1936-го года. Рекордная серия без поражений дома в лиге продлена до 47-ми матчей, в целом в лиге не проиграны 17 подряд. Команда провела сборы в Испании и усилилась зимой бразильцем Сомалией (ранее играл в "Тулузе" и на Ближнем Востоке) и аргентинцем Лодико ("Ланус"). И ныне при шести очках преимущества и двух матчах в запасе помешать выиграть чемпионат может лишь полный развал.

Ребров уже не думает о прошедшей осени, заявляя, что в футболе существует лишь сегодня и завтра. Продолжает работать над деталями. Доволен полузащитой, где, в отличие от осени, есть конкуренция. И также заявляет, что попрощался с теми, кто потерял мотивацию. Среди них и Даниил Игнатенко, прервавший аренду из "Шахтера". Зато Игорь Харатин и Александр Зубков не просто остались, а лидеры команды. Последний ныне ее лучший бомбардир с восемью голами. И уже изменил сезонную цель с десяти на 15. Осенью он не всегда играл агрессивно. Но постоянно взрослеет. И добавляет в игре без мяча.

Начался год разгромом "Пакша" (4:0) с красивыми комбинациями. Зубков и добивал после отскока, и замкнул прострел в контратаке. "Кишварда" в гостях была уже обыграна с трудом (2:1), после слабого второго тайма. Зубков запомнился лишь ударом через себя ножницами во вратаря. Традиционно неудобный "Гонвед" не был переигран в пятый раз подряд (0:0), украинцы получили по жёлтой карточке, пробивали по воротам неудачно. Ребров признал тяжёлый матч. Разумеется, тяжёлым был и матч против главного преследователя - "Фехервара". Но здесь единственный гол забил тот же Зубков, замкнув прострел.

Греция

При главном тренере Массимо Каррере, пришедшем в декабре, АЕК стабилизировался. В 2020-ом году он набрал 19 очков из 24-ех возможных в лиге, в последних четырех турах не пропускал. Потому и укрепился на третьем месте. Однако от лидеров - ПАОКа (0:1) и "Олимпиакоса" (0:0) - лишь отстал. Ведь те набрали просто сумасшедший темп. Зато в Кубке сохраняет хорошие шансы на выход в полуфинал. Каррера строит команду с акцентом на оборону и борьбу, и на тактическую схему 3-5-2, закладывает фундамент на будущее. Вопрос в том, есть ли в этом будущем место 33-летнему Дмитрию Чигринскому.

Украинец попал в сборную десятилетия АЕКа по версии читателей Gazzetta. Причём обогнал на своей позиции нынешнего игрока "Наполи" Костаса Маноласа на сорок процентов голосов. Однако ныне он страдает от травм, в январе-феврале отыграл лишь по два матча в лиге и Кубке. В трех из них получил жёлтые карточки. Именно мимо Чигринского прошел мяч в эпизоде, в котором его партнёр по команде привез точный пенальти ПАОКа. А в Кубке против "Панеитоликоса" (1:1) он практически подкорректировал голевой пас соперника вразрез, не успевая по скорости и в других эпизодах.

Турция

Украинским легионерам в Турции никак не удается выйти на полную мощность. Осенью мы почти забыли о ней. В декабре Артем Кравец разбудил наш интерес четырьмя голами и капитанской повязкой в "Кайсериспоре", но тогда же Николай Морозюк выбыл из стартового состава "Ризеспора" (13 место). А ныне, когда Морозюк и январский новичок Денис Гармаш добавили жизни своей команде, Кравец неожиданно был отправлен в запас новым главным тренером Робертом Просинечки. А когда вернулся - уже Гармаш ушел в запас. Не везет.

В январе Кравец выходил в стартовом составе лишь дважды в Кубке против "Фенербахче" - 0:0, 0:2. А в лиге вернулся в "старт" лишь 15-го февраля. И тогда последняя команда лиги переиграла в гостях "Денизлиспор" (1:0), прервав серию без побед на семи. Президент клуба и главный тренер отмечали появившуюся боевитость, особенно - изменение менталитета легионеров, думающих уже не об уходе, а о помощи команде. Артем в голе не участвовал, нанес один удар по воротам - слабый, с разворота, из центра штрафной.

Гармаш был дважды заменен в Кубке, где "Ризеспор" уступил "Галатасараю" (1:1 и 1:2). А в лиге играл все меньше минут - 65, 45, 22, ноль. В матче против "Генчлербирлиги" (2:0) был заменен при счете 0:0. В матче в гостях против тогдашнего лидера "Сивасспора" (1:1) вышел на замену, отлично подключился в штрафную и пробил вратаря с острого угла. К воротам "Бешикташа" (1:2) не приближался, но блестящим пасом вразрез в контратаке вывел на них Амину. Тот не попал.

Морозюк отыграл четыре полных матча лиги. В первом запомнился дальним мощным штрафным ударом, отбитым вратарем. Во втором проиграл верховую дуэль, вратарь отбил, но другой игрок "Сивасспора" добил. В третьем вместе с другим защитником не успел прикрыть голевой удар игрока "Бешикташа". Зато семь раз подал в штрафную гранда. Обычно безадресно. Но в одном из эпизодов защитник отбил плохо и Шкода добил. Также отыграл один матч в Кубке.

Еще один январский новичок "Ризеспора" Андрей Борячук выходил на замену по одному разу в Кубке и лиге. На последних минутах.

Отметим также Евгения Селезнева, забившего три мяча в четырех своих последних матчах Второго дивизиона. Его "Бурсаспор" с четырьмя победами в пяти матчах поднялся на третье место. Правда, в одном из них форвард был удален с поля.

О саге вокруг Андрея Лунина как раз лучше забыть. И позволить вратарю спокойно набираться опыта и игровых минут хотя бы в Сегунде. Однако пока что синусоида не прекращается. С начала года он успел выиграть еще для "Вальядолида" кубковую серию пенальти, затем был признан лучшим игроком "Овьедо" в январе. В начале февраля отбил пенальти. Впрочем, тогда соперник добил. А против "Алькоркона" (1:2) его фол привез результативный пенальти. И его команда остается в зоне вылета с худшим показателем пропущенных в лиге.

Тяжелейшая борьба Андрея за сезон и нынешний период карьеры продолжается. Ему надоело быть хвостом льва Примеры. Голова лисицы Сегунды ныне полезнее. И здесь он будет играть в стартовом составе. Малиновский, Шахов, Зинченко и Ярмоленко пока что остаются в хвосте львов лиг Топ-5. А вот бельгийские и венгерские украинцы на коне в своих не сильнейших лигах. Турецкие также не спят. Что лучше? Покажет время.