Селин забил свой первый гол в чемпионате Кипра

Украинский защитник Евгений Селин, который ныне выступает за кипрский "Анортосис", отметился дебютным голом в чемпионате страны.

В матче 20-го тура "Анортосис" играл с клубом "Неа Саламина", а украинец открыл счет на 7-й минуте матча, замкнув головой навес со штрафного. В итоге, матч закончился со счетом 3:2 в пользу "Анортосиса".

Отметим, что в этом сезоне Селин провел 17 матчей за "Анортосис", в которых ранее отдал 1 ассист.