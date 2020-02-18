Селин забил свой первый гол в чемпионате Кипра
Украинец забил после навеса со штрафного
Украинский защитник Евгений Селин, который ныне выступает за кипрский "Анортосис", отметился дебютным голом в чемпионате страны.
В матче 20-го тура "Анортосис" играл с клубом "Неа Саламина", а украинец открыл счет на 7-й минуте матча, замкнув головой навес со штрафного. В итоге, матч закончился со счетом 3:2 в пользу "Анортосиса".
Отметим, что в этом сезоне Селин провел 17 матчей за "Анортосис", в которых ранее отдал 1 ассист.
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