Саленко: В Малиновском тренер Аталанты видит джокера
Но не игрока основы
Экс-игрок испанской Валенсии (1994-1995 годов) Олег Саленко прокомментировал сегодняшнее противостояние в Лиге чемпионов бывшей команды с итальянской "Аталантой" игрока "сине-желтых" Руслана Малиновского (начало матча - в 22.00).
Саленко отмечает, что ему интересны обе команды.
В "Валенсии" у меня остались знакомые, поэтому я слежу за выступлением испанцев. В этом сезоне команда хорошо выступила в групповом турнире Лиги чемпионов, обыграла "Аякс" и "Челси". "Аталанта" - редкий гость в Лиге чемпионов, и для итальянцев выход из группы - уже хороший успех.
Встретятся две команды, которые звезд с неба не хватают и их нельзя назвать топ-командами Лиги чемпионов. Но одна из них в любом случае пройдет дальше, и пока фаворита в этой паре нету, шансы у обеих команд равны", - рассуждает экс-футболист.
Руслана Малиновского, уверен Олег, на поле сегодня увидим.
Правда, скорее всего, речь снова будет идти о том, что он сыграет, выйдя на замену. У меня складывается впечатление, что в Руслане тренер итальянцев видит джокера, который способен усилить игру.
Видимо, именно на этот аспект тренер "Аталанты" делает акцент и выпускает украинском на замену. Кроме того, "Аталанте" не менее важный и чемпионат Италии, потому ротацию никто не отменял и в украинском, наверное, будет игровое время.
Адаптация Малиновского в "Аталанте", рассуждает Саленко, проходит вполне успешно.
Для меня очевидно, что тренер Аталанты все равно рассчитывает на Руслана, пусть пока и не как на игрока основы. Он видит в нем роль джокера, который может и должен усиливать декабря Аталанты по ходу матча.
На Евро-2020 Малиновский будет одним из ведущих игроков сборной Украины.
Он уже им стал в компании с другими легионерами. Именно игроки, которые играют в зарубежных чемпионатах, сейчас определяют лицо сборной Украины. И Руслан Малиновский один из тех, на кого Андрей Шевченко делал и будет делать ставку на предстоящем Евро. Уверен, что в любом случае Руслан к чемпионату Европы подойдет в хорошей форме.