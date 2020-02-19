Саленко: В Малиновском тренер Аталанты видит джокера

Экс-игрок испанской Валенсии (1994-1995 годов) Олег Саленко прокомментировал сегодняшнее противостояние в Лиге чемпионов бывшей команды с итальянской "Аталантой" игрока "сине-желтых" Руслана Малиновского (начало матча - в 22.00).

Саленко отмечает, что ему интересны обе команды.

В "Валенсии" у меня остались знакомые, поэтому я слежу за выступлением испанцев. В этом сезоне команда хорошо выступила в групповом турнире Лиги чемпионов, обыграла "Аякс" и "Челси". "Аталанта" - редкий гость в Лиге чемпионов, и для итальянцев выход из группы - уже хороший успех.

Встретятся две команды, которые звезд с неба не хватают и их нельзя назвать топ-командами Лиги чемпионов. Но одна из них в любом случае пройдет дальше, и пока фаворита в этой паре нету, шансы у обеих команд равны", - рассуждает экс-футболист.

Руслана Малиновского, уверен Олег, на поле сегодня увидим.

Правда, скорее всего, речь снова будет идти о том, что он сыграет, выйдя на замену. У меня складывается впечатление, что в Руслане тренер итальянцев видит джокера, который способен усилить игру.

Видимо, именно на этот аспект тренер "Аталанты" делает акцент и выпускает украинском на замену. Кроме того, "Аталанте" не менее важный и чемпионат Италии, потому ротацию никто не отменял и в украинском, наверное, будет игровое время.

Адаптация Малиновского в "Аталанте", рассуждает Саленко, проходит вполне успешно.

Для меня очевидно, что тренер Аталанты все равно рассчитывает на Руслана, пусть пока и не как на игрока основы. Он видит в нем роль джокера, который может и должен усиливать декабря Аталанты по ходу матча.

На Евро-2020 Малиновский будет одним из ведущих игроков сборной Украины.