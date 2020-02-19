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Саленко сделал ставку. Гент Безуса-Пластуна или Брюгге Соболя - в 1/8 Лиги Европы

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Пройти МЮ и Рому

Саленко сделал ставку. Гент Безуса-Пластуна или Брюгге Соболя - в 1/8 Лиги Европы
Новина українською

Олег Саленко оценил шансы в 1/16 Лиги Европы бельгийских команд украинских легионеров, "Брюгге" Эдуарда Соболя (с "Манчестер Юнайтед") и "Гента" - Романа Безуса и Игоря Пластуна (с "Ромой").

- В четверг в Лиге Европы должны сыграть наши "сборники" - Безуса и Пластуна ждет противостояние с итальянской "Ромой".

- Бельгийскому клубу будет трудно, потому что он не так часто играет в еврокубках на таком этапе, а "Рома" - клуб с именем, часто играет в еврокубках весной. Здесь опыта больше у команды Паулу Фонсеки, которая, хотя и сосредоточена на серии А, все равно ответственно подойдет к Лиге Европы.

Но если "Гент" выстрелит, это будет большая сенсация турнира, и хочется пожелать нашим легионерам преподнести настоящий футбольный сюрприз.

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- "Брюгге" Эдуарда Соболя встретится с "Манчестер Юнайтед". Шансы у бельгийцев в борьбе с англичанами минимальны?

- Мне кажется, в этой паре возможны сюрпризы больше, чем в матчах "Гента" с "Ромой". "Манчестер Юнайтед" может выдать феерическую игру, как в последнем матче с "Челси", так и потом бесславно проиграть. Поэтому в "дьяволов" сейчас непредсказуемая команда.

Что касается "Брюгге" и Соболя, то его команда сейчас более стабильна, а Эдуард входит в группу футболистов основного состава, и тренеры на него рассчитывают. Украинец, как и его партнеры, получили опыт в играх Лиги чемпионов, и это закалка может помочь им в противостоянии с британцами, для которых внутренний чемпионат, скорее всего, важнее, чем Лига Европы. В этом может быть шанс "Брюгге".

Напомним, что первые матчи обоих противостояний состоятся завтра. Матч "Брюгге" - "Манчестер Юнайтед" начнется в 19:55, а "Рома" - "Гент" - в 22:00.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Олег Саленко Лига Европы Брюгге Эдуард Соболь Гент (Бельгия)
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Комментарии (1)
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gloryhunter
19.02.2020 в 11:19
Не томите, ГДЕ можно прочитать интервью Саленко в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ?Газета "Спорт Экспресс", журнал "Футбол", сайт "Трибуна" ??? Где, где, где???
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