Бутко: В Шахтере сказали, что я проигрываю конкуренцию Додо и Болбату

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко, который перешел в аренду в польский "Лех", заявил, что намерен хорошо зарекомендовать себя в новой команде и побороться за место в сборной Украины.

— Богдан, следующим местом твоей работы будет "Лех". Что-то знал об этой команде раньше?

— Знал, что здесь выступает украинский футболист Владимир Костевич, знал, что "Лех" — один из сильнейших клубов Польши.

— С Костевичем раньше был знаком?

— Володя не был моим другом, хотя после матчей в чемпионате Украины мы иногда общались. Сейчас вот познакомимся ближе (улыбается).

— Вместе уже тренировались?

— Не совсем. Мы с Вовой уже виделись, он помогал в качестве переводчика в общении с тренером, однако я работал индивидуально, поскольку я после небольшого повреждения.

— Луиш Каштру говорил, что не рассчитывает на тебя?

— Поначалу я просто тренировался, а потом сказали, что я проигрываю конкуренцию Додо и Болбату.

— У тебя аренда до конца сезона, что потом?

— Сейчас трудно что-то прогнозировать. Для меня важно заиграть в "Лехе", помочь команде выполнить задачи, а там посмотрим. Сейчас мне дали USB-флешку с некоторыми матчами команды, чтобы я и самостоятельно знакомился с принципами игры коллектива.

— Каковы у "Леха" цели на весну?

— Мне об этом пока еще никто ничего не говорил. Но, думаю, это как можно удачнее выступить в чемпионате и побороться за Кубок Польши. "Лех" сейчас добрался до четвертьфинала.

— Твое соглашение с "Шахтером" рассчитано до какого года?

— До лета 2021-го.

— Это будет твой первый опыт выступления в дальнем зарубежье. Волнение присутствует?

— Я уже не в том возрасте, чтобы испытывать какое-то давление (улыбается). Сейчас для меня самое главное быстрее познакомится с ребятами и органично влиться в игру "Леха".

— В плане регламента чемпионат Польши чем-то схож с соревнованиями в украинской Премьер-лиге.

— Да, здесь команды делятся на восьмерки. Классно, когда больше игр, больше возможностей себя проявить. По турнирной таблице видно, что весенняя часть чемпионата Польши обещает быть жаркой.

— В ближайшем туре уже можешь выйти на поле?

— Вряд ли. Я говорил, что у меня было повреждение, поэтому ближайший матч "Леха", я, наверное, пропущу, а вот к матчу с "Ягеллонией" 28 февраля должен быть полностью готовым.

— Стадион в Познани тебя впечатлил?

— Да. Классная арена. А болельщики еще лучше (улыбается). На домашних матчах "Леха" фаны создают великолепную атмосферу.

— Переход в "Лех "это и возможность вернуться в сборную Украины?

— Безусловно. Но сначала нужно заиграть здесь, к чему я приложу все силы. Очень хочется попасть на Евро-2020 и быть полезным своей национальной команде.

— Не слышал твоего мнения о жеребьевке группового раунда для "сине-желтых"?

— Как минимум Нидерланды и Австрия очень сильные оппоненты. Впрочем, с тем, как сейчас играет сборная Украины, у нее есть все шансы добиться хорошего результата на предстоящем форуме.

— Завтра "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики". Шансы пройти португальцев у "горняков" большие?

— Я бы расценил их как 50 на 50. это будет очень тяжелое противостояние для Шахтера. Но если донетчане покажут свой лучший футбол на этот период времени, то шансы, конечно, увеличатся. Я буду переживать за своих бывших партнеров по команде.