Сити и Вест Хэм сыграют без украинцев. Зинченко и Ярмоленко вне заявок своих команд

Сегодня в рамках перенесённого матча 26-го тура АПЛ Манчестер Сити примет Вест Хэм.

Хавбек горожан Александр Зинченко, как и вингер молотобойцев Андрей Ярмоленко не попали в заявки своих команд на данный матч.

Ярмоленко продолжает набирать форму после травмы, ну а Зинченко Пеп Гвардиола подверг ротации.

Напомним, что поединок начнется в 21:30.

Tonight's team news is in! ???? XI | Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Mendy, Rodrigo, De Bruyne, D Silva (C), Bernardo, G Jesus, Aguero. SUBS | Bravo, Stones, Gundogan, Fernandinho, Mahrez, Cancelo, Foden. ???? @HaysWorldwide ???? #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/y1JaiORyz3

Our team to take on @ManCity tonight ⚒ pic.twitter.com/r7qKgxBz8t