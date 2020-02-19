Малиновский в запасе на матч Лиги чемпионов с Валенсией

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в стартовый состав своей команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Валенсией".

Украинец начнет поединок на скамейке запасных.

Отметим, что матч начнется в 22:00.

Напомним, что в текущем сезоне Руслан сыграл за "бергамаски" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.