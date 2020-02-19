Селезнев о Фонсеке: Я никогда не понимал, как тебя приучают закладывать, стучать

Украинский форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал о моментах, в которых он не сошелся с бывшим наставником "горняков" Паулу Фонсекой.

"Когда Тудор мне звонил, я тогда даже не знал названия команды "Карабюкспор". Мне тогда было без разницы куда, главное – от Фонсеки.

Я никогда не понимал, как тебя приучают закладывать, стучать. Вот ты опоздал на минуту, кто тебя увидел, должен сказать, что он опоздал.

Вот приехал ты на базу в 10:02, а я пойду и скажу: "Милевский опоздал на базу". Я бы такое сделал?

Было такое, мне говорят: "Ты неправильно открываешься". А я открываюсь так же, как и все. Спрашиваю: "Почему?", а он: "Я тебе сказал, что неправильно". Даже не Фонсека сказал, а тренер какой-то.

Я ему говорю: "Брат, на 180 голов открывался правильно, а тут открылся неправильно?" Меня взбесило, кто ты такой, объясни, что ты хочешь. "Нет, я сказал, что неправильно". Я ему сказал: "Тебя в Википедии нет. Я забыл твое имя".

Я не говорю о нем плохо. Просто не понимаю, как можно угробить команду после Луческу", - сказал Селезнев.