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Селезнев о Фонсеке: Я никогда не понимал, как тебя приучают закладывать, стучать

Наши за границей
(1 голосов)

Кормилец семьи рассказал, как Фонсека не по понятиям выжил его из Шахтера

Селезнев о Фонсеке: Я никогда не понимал, как тебя приучают закладывать, стучать
Новина українською

Украинский форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал о моментах, в которых он не сошелся с бывшим наставником "горняков" Паулу Фонсекой.

"Когда Тудор мне звонил, я тогда даже не знал названия команды "Карабюкспор". Мне тогда было без разницы куда, главное – от Фонсеки.

Я никогда не понимал, как тебя приучают закладывать, стучать. Вот ты опоздал на минуту, кто тебя увидел, должен сказать, что он опоздал.

Вот приехал ты на базу в 10:02, а я пойду и скажу: "Милевский опоздал на базу". Я бы такое сделал?

Было такое, мне говорят: "Ты неправильно открываешься". А я открываюсь так же, как и все. Спрашиваю: "Почему?", а он: "Я тебе сказал, что неправильно". Даже не Фонсека сказал, а тренер какой-то.

Я ему говорю: "Брат, на 180 голов открывался правильно, а тут открылся неправильно?" Меня взбесило, кто ты такой, объясни, что ты хочешь. "Нет, я сказал, что неправильно". Я ему сказал: "Тебя в Википедии нет. Я забыл твое имя".

Я не говорю о нем плохо. Просто не понимаю, как можно угробить команду после Луческу", - сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Карабюкспор (Турция)
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Источник:
Youtube-канал Миля

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Комментарии (5)
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DimaADI (Днепр)
19.02.2020 в 23:55
Селезнев, конечно, деревянный футболист, но голевое чутье у него хорошо развито.
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
19.02.2020 в 23:39
Какое же оно чмо....
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+4
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
20.02.2020 в 00:52
Он просто голоден :)
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0
0
Dozenko (NewYork)
19.02.2020 в 23:29
А не опаздывать не вариант, брат ? Кумовство и панибратство - в этом вся Украина!
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+4
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
20.02.2020 в 00:05
У них с милей общие ценности. Шулеры в карты - крысы, стукачи.
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+1
0

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