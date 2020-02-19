  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ягеллония подписала украинского форварда Ткачука
В тренде

Ягеллония подписала украинского форварда Ткачука

Наши за границей
(1 голосов)

Еще один украинец в Польше

Ягеллония подписала украинского форварда Ткачука
Новина українською

Польская "Ягеллония" подписала украинского форварда Ореста Ткачука.

Как сообщает официальный сайт польского клуба, контракт подписан на 1,5 года с возможностью продления еще на три года.

Напомним, что 22-летний футболист играл за юношеские команды "Волыни", "Шахтера".

С 2017 года нападающий был игроком "Александрии", где не смог себя зарекомендовать и провел за первую команду всего один матч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ягеллония (Белосток) Орест Ткачук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...