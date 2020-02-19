Ягеллония подписала украинского форварда Ткачука

Польская "Ягеллония" подписала украинского форварда Ореста Ткачука.

Как сообщает официальный сайт польского клуба, контракт подписан на 1,5 года с возможностью продления еще на три года.

Напомним, что 22-летний футболист играл за юношеские команды "Волыни", "Шахтера".

С 2017 года нападающий был игроком "Александрии", где не смог себя зарекомендовать и провел за первую команду всего один матч.