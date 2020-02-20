Селезнев признался о личной договоренности с тренером Бурсаспора
И давнем знакомстве с матча Украина - Турция
Украинский нападающий турецкого "Бусаспора" (выступает во втором по силе дивизионе) Евгений Селезнев заявил, что его команда обязательно в этом году пробьется в Суперлигу.
Евгений отметил, что предыдущий тренер ни разу не ставил его в стартовый состав команды.
Я не знал, какого х..ра меня сюда брали!
Но в декабре 2019-го тренерскую должность занял новый коуч Ибрагим Узюльмез и ввел новые правила.
Все вместе на завтрак, все вместе на ужин ...Первое, что он мне говорит: "Ты капитан. Делай, что хочешь в этой команде, но выведи в Суперлигу".
Я говорю: "Сдохну, но сделаю это". И я уверен, что в этом году мы выйдем в высший дивизион.
Узюльмез вспомнил Селезневу, что они играли друг против друга на футбольном поле в 2010-м.
Говорит: "Мы с тобой играли в 2010-м в матче Турция - Украина". Он был капитаном "Бешикташа". Он - сильный мужик, и как тренер сильный, и человек хороший...
Селезнев уверяет, что сейчас находится в очень хорошей форме.
Я на тренировках кайфую! Есть такое ощущение, когда кайфуешь от футбола! ...В такой форме, как сейчас, я был в 20-21 год и в "Днепре".