Селезнев признался о личной договоренности с тренером Бурсаспора

Украинский нападающий турецкого "Бусаспора" (выступает во втором по силе дивизионе) Евгений Селезнев заявил, что его команда обязательно в этом году пробьется в Суперлигу.

Евгений отметил, что предыдущий тренер ни разу не ставил его в стартовый состав команды.

Я не знал, какого х..ра меня сюда брали!

Но в декабре 2019-го тренерскую должность занял новый коуч Ибрагим Узюльмез и ввел новые правила.

Все вместе на завтрак, все вместе на ужин ...Первое, что он мне говорит: "Ты капитан. Делай, что хочешь в этой команде, но выведи в Суперлигу". Я говорю: "Сдохну, но сделаю это". И я уверен, что в этом году мы выйдем в высший дивизион.

Узюльмез вспомнил Селезневу, что они играли друг против друга на футбольном поле в 2010-м.

Говорит: "Мы с тобой играли в 2010-м в матче Турция - Украина". Он был капитаном "Бешикташа". Он - сильный мужик, и как тренер сильный, и человек хороший...

Селезнев уверяет, что сейчас находится в очень хорошей форме.