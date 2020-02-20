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Селезнев признался о личной договоренности с тренером Бурсаспора

Наши за границей
(4 голосов)

И давнем знакомстве с матча Украина - Турция

Селезнев признался о личной договоренности с тренером Бурсаспора
Новина українською

Украинский нападающий турецкого "Бусаспора" (выступает во втором по силе дивизионе) Евгений Селезнев заявил, что его команда обязательно в этом году пробьется в Суперлигу.

Евгений отметил, что предыдущий тренер ни разу не ставил его в стартовый состав команды.

Я не знал, какого х..ра меня сюда брали!

Но в декабре 2019-го тренерскую должность занял новый коуч Ибрагим Узюльмез и ввел новые правила.

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Все вместе на завтрак, все вместе на ужин ...Первое, что он мне говорит: "Ты капитан. Делай, что хочешь в этой команде, но выведи в Суперлигу".

Я говорю: "Сдохну, но сделаю это". И я уверен, что в этом году мы выйдем в высший дивизион.

Узюльмез вспомнил Селезневу, что они играли друг против друга на футбольном поле в 2010-м.

Говорит: "Мы с тобой играли в 2010-м в матче Турция - Украина". Он был капитаном "Бешикташа". Он - сильный мужик, и как тренер сильный, и человек хороший...

Селезнев уверяет, что сейчас находится в очень хорошей форме.

Я на тренировках кайфую! Есть такое ощущение, когда кайфуешь от футбола! ...В такой форме, как сейчас, я был в 20-21 год и в "Днепре".

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В статье: Евгений Селезнев Бурсаспор (Бурса) Ибрагим Узюльмез
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Источник:
Міля

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Комментарии (1)
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beatles (Крыжополь)
20.02.2020 в 11:27
да, только тогда ты играл и даже забивал...а сейчас просто кайфуешь! Это такое эйфорическое чувство типа "золотого карантина", когда получаешь деньги ни за что!
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