Оценки Безуса и Пластуна за матч с Ромой

Украинские легионеры "Гента" Игорь Пластун и Роман Безус получили за выездной матч 1/16 Лиги Европы с "Ромой" (0:1) от аналитиков портала WhoScored 6.79 и 6.26 соответственно.

Оценка Пластуна - средняя для "Гента" (высшая - 7.3 в Мохаммади), а Безуса - одна из самых низких (меньше - только у правого защитника Лустига).

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На счету Игоря 1 неточный удар по воротам итальянцев, 3 выигранные верховые дуэли (победа в 60% противостояний: 3 - в обороне, 1 - в атаке), 65 касаний к мячу с 89% точных передач (49 из 55).

У Романа 3 удара по воротам "Ромы" (1 - в рамку, 1 - заблокирован, 1 - неточный), 1 выигрыш в борьбе на втором этаже, 3 из 4 успешные отборы мяча. Дважды соперникам удавалось лишить Безуса мяча, еще однажды он был обыгран в результате дриблинга.

Роман сделал 39 касаний к мячу с 86% точных передач (18 из 21).