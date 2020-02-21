Мойес: Еще немного, и Ярмоленко вернется в общую группу

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, как идет процесс восстановления после травмы у украинского вингера команды Андрея Ярмоленко.

"Ярмоленко уже понемногу тренируется и должен присоединится к нам в течении недели.

Андрей еще не работал в общей группе, но мы надеемся, что уже скоро он вернется к общим занятиям", - цитирует Мойеса официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, что Ярмоленко получил травму бедра в конце декабря. Последний раз хавбек выходил на поле 14 декабря.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец сыграл за "молотобойцев" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.