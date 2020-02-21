Лунин: Сам веду страницу в Instagram, но никогда не читаю личные сообщения
Кипер рассказал, как проводит свободное время в Испании
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, который сейчас играет в аренде в "Овьедо", рассказал о том, как он вместе со свей невестой проводит свободное время.
"Все стандартно: гуляем, смотрим фильмы, можем поехать в боулинг. В Испании у нас есть возможность смотреть соседние города, что мы и делаем с удовольствием. Футбол тоже смотрю, наблюдаю за украинским чемпионатом и поддерживаю все наши команды.
Соцсети? Да, у меня есть страница в Instagram, я веду ее сам. Но никогда не читаю личные сообщения, которые мне там приходят", - сказал Лунин.
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Источник:Xsport
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