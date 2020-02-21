  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин: Сам веду страницу в Instagram, но никогда не читаю личные сообщения
В тренде

Лунин: Сам веду страницу в Instagram, но никогда не читаю личные сообщения

Наши за границей
(1 голосов)

Кипер рассказал, как проводит свободное время в Испании

Лунин: Сам веду страницу в Instagram, но никогда не читаю личные сообщения
Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, который сейчас играет в аренде в "Овьедо", рассказал о том, как он вместе со свей невестой проводит свободное время.

"Все стандартно: гуляем, смотрим фильмы, можем поехать в боулинг. В Испании у нас есть возможность смотреть соседние города, что мы и делаем с удовольствием. Футбол тоже смотрю, наблюдаю за украинским чемпионатом и поддерживаю все наши команды.

Соцсети? Да, у меня есть страница в Instagram, я веду ее сам. Но никогда не читаю личные сообщения, которые мне там приходят", - сказал Лунин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...