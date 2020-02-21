Лунин: Сам веду страницу в Instagram, но никогда не читаю личные сообщения

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, который сейчас играет в аренде в "Овьедо", рассказал о том, как он вместе со свей невестой проводит свободное время.

"Все стандартно: гуляем, смотрим фильмы, можем поехать в боулинг. В Испании у нас есть возможность смотреть соседние города, что мы и делаем с удовольствием. Футбол тоже смотрю, наблюдаю за украинским чемпионатом и поддерживаю все наши команды.

Соцсети? Да, у меня есть страница в Instagram, я веду ее сам. Но никогда не читаю личные сообщения, которые мне там приходят", - сказал Лунин.