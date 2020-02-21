Селезнев: После Испании могу с удовольствием выпить бокал вина

Украинский форвард "Бурсаспора№ Евгений Селезнев рассказал о своем отношении к алкоголю.

– Что за вино пью? Urla, из Измира вино красное. Я после Испании бокальчик могу выпить вообще с удовольствием с пребольшим. Под мясо, рыбу, хамон сейчас подвезли. А чего смешного?

- Бокальчик?

– Не могу же сказать рюмочку. А почему нет? Что здесь плохого? Уже не тот возраст, когда ты можешь лупануть так. Я забыл, когда виски пил и водку. Вино – да, с удовольствием.

- Отходняк потом?

– Даже не отходняк. Так трусит. Раньше можно было пить четыре дня – один день пауза. А сейчас пьешь один день – неделя пауза.