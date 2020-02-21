Селезнев: После Испании могу с удовольствием выпить бокал вина
В Испании плохому не научат
Украинский форвард "Бурсаспора№ Евгений Селезнев рассказал о своем отношении к алкоголю.
– Что за вино пью? Urla, из Измира вино красное. Я после Испании бокальчик могу выпить вообще с удовольствием с пребольшим. Под мясо, рыбу, хамон сейчас подвезли. А чего смешного?
- Бокальчик?
– Не могу же сказать рюмочку. А почему нет? Что здесь плохого? Уже не тот возраст, когда ты можешь лупануть так. Я забыл, когда виски пил и водку. Вино – да, с удовольствием.
- Отходняк потом?
– Даже не отходняк. Так трусит. Раньше можно было пить четыре дня – один день пауза. А сейчас пьешь один день – неделя пауза.
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Источник:Youtube-канал Миля
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