Гол Кравца помог Кайсериспору набрать очко в матче с Коньяспором
Артём отметился пятым голом в сезоне
Форвард "Кайсериспора" Артем Кравец отметился голом в матче 23-го тура чемпионата Турции против "Коньяспора" (2:2).
В компенсированное к первому тайму время 30-летний украинец отквитал один мяч, сделав счет 1:2. А на 87-й минуте вингер "Кайсериспора" Педро Энрике сравнял счёт.
Кравец провёл на поле весь матч. Для него этот гол стал 5-м в 12 матчах сезона.
Кайспериспор – Коньяспор 2:2
Голы: Кравец (45+2), Энрике (87) – Шахинер (8), Хаджиахметович (44).
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