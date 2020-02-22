Гол Кравца помог Кайсериспору набрать очко в матче с Коньяспором

Форвард "Кайсериспора" Артем Кравец отметился голом в матче 23-го тура чемпионата Турции против "Коньяспора" (2:2).

В компенсированное к первому тайму время 30-летний украинец отквитал один мяч, сделав счет 1:2. А на 87-й минуте вингер "Кайсериспора" Педро Энрике сравнял счёт.

Кравец провёл на поле весь матч. Для него этот гол стал 5-м в 12 матчах сезона.

Кайспериспор – Коньяспор 2:2

Голы: Кравец (45+2), Энрике (87) – Шахинер (8), Хаджиахметович (44).