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Гол Кравца помог Кайсериспору набрать очко в матче с Коньяспором

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(2 голосов)

Артём отметился пятым голом в сезоне

Гол Кравца помог Кайсериспору набрать очко в матче с Коньяспором
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Форвард "Кайсериспора" Артем Кравец отметился голом в матче 23-го тура чемпионата Турции против "Коньяспора" (2:2).

В компенсированное к первому тайму время 30-летний украинец отквитал один мяч, сделав счет 1:2. А на 87-й минуте вингер "Кайсериспора" Педро Энрике сравнял счёт.

Кравец провёл на поле весь матч. Для него этот гол стал 5-м в 12 матчах сезона.

Кайспериспор – Коньяспор 2:2

Голы: Кравец (45+2), Энрике (87) – Шахинер (8), Хаджиахметович (44).

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В статье: Артем Кравец Кайсериспор (Турция) Коньяспор (Турция)
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