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Альбасете - Нумансия. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды

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Альбасете – Нумансия: смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.2020 ⋊ Сегунда на UA-Футбол

Альбасете - Нумансия. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды
UA-Футбол
Новина українською

"Альбасете" сменил тренера, однако пока это не помогает команде найти свою игру. Коллектив остается без побед и все глубже "погружается" в турнирной таблице. Очередная попытки выйти из тени будет в матче против "Нумансии", который мы увидим в прямом эфире благодаря сигналу MEGOGO. Начало –22-го февраля 2020-го года в 21:30.

Ожидаем в этом матче и появления Романа Зозули, который не играл в последнем туре из-за дисквалификации. Видеотрансляция доступна без регистрации.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Сегунда Нумансия
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