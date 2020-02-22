Альбасете - Нумансия. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды
Альбасете – Нумансия: смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.2020 ⋊ Сегунда на UA-Футбол
"Альбасете" сменил тренера, однако пока это не помогает команде найти свою игру. Коллектив остается без побед и все глубже "погружается" в турнирной таблице. Очередная попытки выйти из тени будет в матче против "Нумансии", который мы увидим в прямом эфире благодаря сигналу MEGOGO. Начало –22-го февраля 2020-го года в 21:30.
Ожидаем в этом матче и появления Романа Зозули, который не играл в последнем туре из-за дисквалификации. Видеотрансляция доступна без регистрации.
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