Альбасете - Нумансия. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды

"Альбасете" сменил тренера, однако пока это не помогает команде найти свою игру. Коллектив остается без побед и все глубже "погружается" в турнирной таблице. Очередная попытки выйти из тени будет в матче против "Нумансии", который мы увидим в прямом эфире благодаря сигналу MEGOGO. Начало –22-го февраля 2020-го года в 21:30.

Ожидаем в этом матче и появления Романа Зозули, который не играл в последнем туре из-за дисквалификации. Видеотрансляция доступна без регистрации.