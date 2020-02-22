Петряк за 12 минут оформил хет-трик и принес победу для Фехервара
Иван разбил аутсайдера лиги
В рамках 22-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" разгромил "Залаэгерсег" 4:1.
Вингер хозяев Иван Петряк в этом матче записал на свой счет хет-трик. Для этого украинцу понадобилось всего лишь 12 минут. 25-летний Петряк отметился забитыми голами на 49-й, 57-й и 61-й минутах встречи.
Также в другом матче тура голом отметился другой украинец - хавбек "Кишварды" Богдан Мельник. Хавбек забил в матче против "Диошдьёр" (2:2).
Вашему вниманию видео первого гола Ивана Петряка
Видео 2-го и 3-го гола Петряка
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Просто Квашин (Харьков)
22.02.2020 в 23:04
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