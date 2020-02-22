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Петряк за 12 минут оформил хет-трик и принес победу для Фехервара

Наши за границей
(1 голосов)

Иван разбил аутсайдера лиги

Петряк за 12 минут оформил хет-трик и принес победу для Фехервара
Новина українською

В рамках 22-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" разгромил "Залаэгерсег" 4:1.

Вингер хозяев Иван Петряк в этом матче записал на свой счет хет-трик. Для этого украинцу понадобилось всего лишь 12 минут. 25-летний Петряк отметился забитыми голами на 49-й, 57-й и 61-й минутах встречи.

Также в другом матче тура голом отметился другой украинец - хавбек "Кишварды" Богдан Мельник. Хавбек забил в матче против "Диошдьёр" (2:2).

Вашему вниманию видео первого гола Ивана Петряка

Видео 2-го и 3-го гола Петряка

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В статье: Иван Петряк чемпионат Венгрии Кишварда (Венгрия) Богдан Мельник МОЛ Фехервар
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
22.02.2020 в 23:04
Повезло Иуде...
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