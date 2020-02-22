Зозуля не забил, но Альбасете смог прервать свою 9-ти матчевую серию без побед

В рамках 29-го тура испанской Сегунды "Альбасете" обыграла "Нумансию" 2:1.

Форвард хозеяв Роман Зозуля вышел в этом матче в стартовом составе. Украинец провел на поле 81-й минуте матча и был заменен. Вместо Романа на поле вышел парагвайский нападающий Хавьер Акунья.

Благодаря этой победе, "Альбасете" прервал свою безвыиграшную серию, которая длилась 9 матчей.

29-й тур Сегунды

"Альбасете" - "Нумансия" 2:1

Голы: Педро 54 , Ману Фустер 76 - Алекс Шола 32