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Зозуля не забил, но Альбасете смог прервать свою 9-ти матчевую серию без побед

Наши за границей
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"Альбасете" дома обыграл "Нумансию" в 29-м туре Сегунды

Зозуля не забил, но Альбасете смог прервать свою 9-ти матчевую серию без побед
Новина українською

В рамках 29-го тура испанской Сегунды "Альбасете" обыграла "Нумансию" 2:1.

Форвард хозеяв Роман Зозуля вышел в этом матче в стартовом составе. Украинец провел на поле 81-й минуте матча и был заменен. Вместо Романа на поле вышел парагвайский нападающий Хавьер Акунья.

Благодаря этой победе, "Альбасете" прервал свою безвыиграшную серию, которая длилась 9 матчей.

29-й тур Сегунды

"Альбасете" - "Нумансия" 2:1

Голы: Педро 54 , Ману Фустер 76 - Алекс Шола 32

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Сегунда Нумансия
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