Бобко продолжит карьеру в грузинском Торпедо

Полузащитник Иван Бобко продолжит карьеру в "Торпедо" Кутаиси. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

29-летний украинец проведет в грузинском клубе следующий сезон. Футболисту осталось пройти медобследование, после чего с ним подпишут контракт.

Последним клубом игрока был "Окжетпес", который он покинул в январе. Также Бобко выступал за "Черноморец", "Металлист", "Дебрецен" и шведскую "Эскильстуну".

"Торпедо" Кутаиси в минувшем сезоне финишировал в средине турнирной таблицы чемпионата Грузии (6-ое место из 10).