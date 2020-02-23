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Бобко продолжит карьеру в грузинском Торпедо

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Бобко продолжит карьеру в грузинском Торпедо
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Полузащитник Иван Бобко продолжит карьеру в "Торпедо" Кутаиси. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

29-летний украинец проведет в грузинском клубе следующий сезон. Футболисту осталось пройти медобследование, после чего с ним подпишут контракт.

Последним клубом игрока был "Окжетпес", который он покинул в январе. Также Бобко выступал за "Черноморец", "Металлист", "Дебрецен" и шведскую "Эскильстуну".

"Торпедо" Кутаиси в минувшем сезоне финишировал в средине турнирной таблицы чемпионата Грузии (6-ое место из 10).

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В статье: Иван Бобко Торпедо (Кутаиси)
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