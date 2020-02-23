Петряк признан лучшим игроком матча Фехервар – Залаэгерсег
Украинец отличился хет-триком
Украинский легионер "Фехервара" Иван Петряк признан лучшим игроком поединка по итогам матча 22-тура чемпионата Венгрии против "Залаэгерсега" (4:1).
Фанаты победившего клуба лучшим назвали Ивана Петряка, который оформил хет-трик во вчерашней игре.
На счету украинца 5 мячей и 5 ассистов в 30 встречах.
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
23.02.2020 в 13:32
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