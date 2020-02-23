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Петряк признан лучшим игроком матча Фехервар – Залаэгерсег

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(1 голосов)

Украинец отличился хет-триком

Петряк признан лучшим игроком матча Фехервар – Залаэгерсег
Новина українською

Украинский легионер "Фехервара" Иван Петряк признан лучшим игроком поединка по итогам матча 22-тура чемпионата Венгрии против "Залаэгерсега" (4:1).

Фанаты победившего клуба лучшим назвали Ивана Петряка, который оформил хет-трик во вчерашней игре.

На счету украинца 5 мячей и 5 ассистов в 30 встречах.

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В статье: Иван Петряк МОЛ Види (Секешфехервар)
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
23.02.2020 в 13:32
Иуда лучший ! Ура-а-а-а !!!!
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