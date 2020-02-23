Команда Кравца бьет команду Лунина. Андрей пропустил из единого удара в створ

Матч 29-го тура Сегунды между "Луго" нашего Василия Кравца и "Овьедо" нашего Андрея Лунина – то еще "зрелище". Обе команды играли очень слабо в плане конструктива. Однако хозяев можно оправдать тем, что после быстрого гола они действовали по счету. "Овьедо" же просто не мог сопернику предложить чего-то интересного.

Были два удара в створ от Бальде и Фернандеса – но этого слишком мало. По воротам же Лунина состоялось четыре удара, из которых только один – в створ. Да и тот несуразный. Зато результативный. После подачи со штрафного Эль-Хассен коряво затолкал мяч в угол ворот Андрея Лунина, который не имел шансов среагировать на такой маневр – "Овьедо" проиграл второй раз подряд. Выделить в этой игре нельзя никого, в том числе, и Андрея Лунина. Б о льших комплиментов заслуживает линия защиты "Луго" с нашим Василием Кравцом, которая почти не давала сопернику шансов.

Был один гол "Овьедо" – но из офсайда. Так же с нарушением правил (толчок в спину) свой второй гол забил и "Луго" (у Лунина не было шансов вытянуть удар в "девятку" с близкого расстояния), поэтому сетовать на судьбу астурийцам не стоит. Сами виноваты в своих проблемах.

Сегунда. 29-й тур

"Луго" - "Овьедо" 1:0

Гол: Эль-Хассен 15