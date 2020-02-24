Кравец - второй из бомбардиров "наименее турецкой команды"

Украинский форвард турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец - второй в команде по забитым голам. У него сейчас 5 мячей в 12 играх.

Больше Артема (7 голов в 19 матчах) в "желто-красной" футболке забил лишь бразильский легионер Педро Энрике. Оба, напомним, отличились в последнем туре, спасая "Кайсериспор" от поражения от "Коньяспора" при счете 0:2.

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После матча Кравец сказал изданию Tempo:

Мы бы никогда не согласились, если бы нам перед игрой сказали, что матч закончится со счетом 2:2. Выходили на поле только ради победы. Но были рады отыграться при 0:2. Мы не сдались. Каждое добытое очко - на вес золота. На этот раз мы получили очко за то, что не остановились.

А вот турецкие медиа заметили другое: в стартовом составе "Кайсериспора" не было ни одного турка - все 11 игроков основы были ...иностранцами.

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Напомним, что Артем Кравец пропустил начало сезона из-за операции на спинной грыжи. С начала 2020 году команду возглавил хорватский тренер Просинечки. Он вывел из состава Артема, заменив его личным протеже - боснийцем Мурисом Мешановичем.

В 5 матчах Мурис забил всего лишь 1 гол. Руководство клуба и болельщики накануне критиковали коуча Просинечки и он ...перевел Мешановича на позицию вингера. А на позицию форварда вернул Кравца. И это уже начало давать свои плоды.