Заочная дуэль Кравца и Лунина. Видеообзор матча Луго - Овьедо
Украинцы - под 14 (Кравец) и 25 (Лунин) номерами
Эта победа позволила команде Василия Кравца оттолкнуться от Реал Овьедо и подняться на 19 место (из 22 команд).
Зато команда Андрея Лунина, у которой только произошла смена тренера, оказалась на предпоследнем месте.
Сегунда. 29-й тур
"Луго" - "Овьедо" 1:0
Гол: Эль-Хассен 15
"Луго": Кантеро - Кампабадал, Пейвернес, Дхало, КРАВЕЦ - Эль-Хассен (Алекс Лопес, 80), Сискар, Сеоане (Пита, 68) - Валлентин, Каррильо (Баррейро, 75), Рахмани.
"Реал" Овьедо: ЛУНИН - Салас, Гриппа (Барсенас, 86), Аларкон, Сарзосо - Берхон, Луисми, Техеро, Корис (Саньялли, 46) - Родри, Альфредо Ортуньйо (Бальде, 65).
Видеообзор матча
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