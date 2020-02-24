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Заочная дуэль Кравца и Лунина. Видеообзор матча Луго - Овьедо

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Украинцы - под 14 (Кравец) и 25 (Лунин) номерами

Заочная дуэль Кравца и Лунина. Видеообзор матча Луго - Овьедо
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Эта победа позволила команде Василия Кравца оттолкнуться от Реал Овьедо и подняться на 19 место (из 22 команд).

Зато команда Андрея Лунина, у которой только произошла смена тренера, оказалась на предпоследнем месте.

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Сегунда. 29-й тур

"Луго" - "Овьедо" 1:0

Гол: Эль-Хассен 15

"Луго": Кантеро - Кампабадал, Пейвернес, Дхало, КРАВЕЦ - Эль-Хассен (Алекс Лопес, 80), Сискар, Сеоане (Пита, 68) - Валлентин, Каррильо (Баррейро, 75), Рахмани.

"Реал" Овьедо: ЛУНИН - Салас, Гриппа (Барсенас, 86), Аларкон, Сарзосо - Берхон, Луисми, Техеро, Корис (Саньялли, 46) - Родри, Альфредо Ортуньйо (Бальде, 65).

Видеообзор матча

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Овьедо) Луго Василий Кравец Андрей Лунин
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