У Бутко было несколько вариантов за рубежом - Лех взял зарплатой

По информации ведущего "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, у защитника "Шахтера" Богдана Бутко было 3-4 варианта для похода в аренду за рубежом.

Однако латераль правого фланга выбрал польский клуб.

У "Леха" сломался один из самых дорогих футболистов польской Екстраклясы - Роберт Гумно. На этой позиции тренер вынужден использовать 17-летнего парня.

Потому польский клуб отхватил Бутко с руками и ногами, когда Богдан "сломался" и надо было 3 недели восстанавливаться.

Платить ежемесячную зарплату Богдану будет также "Лех". Хотя обычно в таких арендных сделках зарплату разбивают наполовину между двумя клубами.