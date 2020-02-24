У Бутко было несколько вариантов за рубежом - Лех взял зарплатой
Оказался в удачный момент
По информации ведущего "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, у защитника "Шахтера" Богдана Бутко было 3-4 варианта для похода в аренду за рубежом.
Однако латераль правого фланга выбрал польский клуб.
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У "Леха" сломался один из самых дорогих футболистов польской Екстраклясы - Роберт Гумно. На этой позиции тренер вынужден использовать 17-летнего парня.
Потому польский клуб отхватил Бутко с руками и ногами, когда Богдан "сломался" и надо было 3 недели восстанавливаться.
Платить ежемесячную зарплату Богдану будет также "Лех". Хотя обычно в таких арендных сделках зарплату разбивают наполовину между двумя клубами.
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Источник:ТаТоТаке
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