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Жена Малиновского рассказала о последствиях коронавируса в Италии

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Людей призывают не ходить в людные места

Жена Малиновского рассказала о последствиях коронавируса в Италии
Новина українською

Роксана Малиновская, жена игрока национальной сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского, сообщила о последствиях коронавируса на севере Италии.

Как напомнила Роксана, в регионе Ломбардия, где проживает и ее с Русланом семья, зафиксировано наибольшее количество людей, заболевших коронавируса.

Умерла одна женщина в возрасте 70 или 80 лет. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

Отменены все спортивные мероприятия. Власти советуют находиться дома, не посещать людных местностей, супермаркетов кафе и другое.

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Игру "Аталанты" в чемпионате Италии, отмечает Роксана, также было отменено.

Будем, по возможности, избегать людных мест, оставаться дома и надеяться, что все это скоро закончится.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Чемпионат Италии коронавирус Роксана Малиновская
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Источник:
Футбол News

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