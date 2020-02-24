Жена Малиновского рассказала о последствиях коронавируса в Италии

Роксана Малиновская, жена игрока национальной сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского, сообщила о последствиях коронавируса на севере Италии.

Как напомнила Роксана, в регионе Ломбардия, где проживает и ее с Русланом семья, зафиксировано наибольшее количество людей, заболевших коронавируса.

Умерла одна женщина в возрасте 70 или 80 лет. Еще один человек находится в тяжелом состоянии. Отменены все спортивные мероприятия. Власти советуют находиться дома, не посещать людных местностей, супермаркетов кафе и другое.

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Игру "Аталанты" в чемпионате Италии, отмечает Роксана, также было отменено.