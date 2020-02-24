Жена Малиновского рассказала о последствиях коронавируса в Италии
Людей призывают не ходить в людные места
Роксана Малиновская, жена игрока национальной сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского, сообщила о последствиях коронавируса на севере Италии.
Как напомнила Роксана, в регионе Ломбардия, где проживает и ее с Русланом семья, зафиксировано наибольшее количество людей, заболевших коронавируса.
Умерла одна женщина в возрасте 70 или 80 лет. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.
Отменены все спортивные мероприятия. Власти советуют находиться дома, не посещать людных местностей, супермаркетов кафе и другое.
Игру "Аталанты" в чемпионате Италии, отмечает Роксана, также было отменено.
Будем, по возможности, избегать людных мест, оставаться дома и надеяться, что все это скоро закончится.