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Соболь - в тройке лучших игроков Брюгге в матче с Шарлеруа

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Украинец был очень полезен на поле

Соболь - в тройке лучших игроков Брюгге в матче с Шарлеруа
Новина українською

Украинский защитник "Шахтера" Эдуард Соболь, выступающий на правах аренды за "Брюгге", попал в тройку лучших игроков своей команды в матче 27-го тура чемпионата Бельгии против "Шарлеруа" (1:0) по данным аналитической компании InStat.

24-летний украинец за встречу получил 315 баллов.

Футболист провел 86 ТТД (брак 26%), а точность его передач составила 76%.

На счету Соболя 10 выигранных единоборств из 17, 3 отбора, 3 перехвата, 9 подборов, 4 фланговые передачи, 3 острых паса и 3 обводки.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь
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Источник:
Команда №1

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