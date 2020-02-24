Соболь - в тройке лучших игроков Брюгге в матче с Шарлеруа
Украинец был очень полезен на поле
Украинский защитник "Шахтера" Эдуард Соболь, выступающий на правах аренды за "Брюгге", попал в тройку лучших игроков своей команды в матче 27-го тура чемпионата Бельгии против "Шарлеруа" (1:0) по данным аналитической компании InStat.
24-летний украинец за встречу получил 315 баллов.
Футболист провел 86 ТТД (брак 26%), а точность его передач составила 76%.
На счету Соболя 10 выигранных единоборств из 17, 3 отбора, 3 перехвата, 9 подборов, 4 фланговые передачи, 3 острых паса и 3 обводки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Команда №1
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...