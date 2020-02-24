Чигринский: Луческу не терпел иного мнения

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский, который сейчас выступает в греческом АЕК, вспомнил тренера "горняков" Мирчу Луческу.

Дмитрий отмечает, что заслуга румынского тренера - это выход и его, и "Шахтера", на совершенно другой уровень.

Победа в Кубке УЕФА и мое попадание в "Барселону". Этому тренеру я обязан мастерством, знаниями в футболе, многими психологическими моментами.

Но Чигринский признает - с Луческу было сложно.

Очень тяжелый, абсолютно авторитарный тренер. Он не терпит, когда появляется еще одно мнение и оно отличается от его мнения. Он, как абсолют, - должен быть человеком, который все знает. Правильно ли это?.. В его случае оно давало результат. Можно будет сравнить чуть позже, когда посмотрим на работу других тренеров. Но тот след, который он оставил, очень серьезный.

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Изнурительными были теоретические занятия Луческу.

Мирча охватывал все: и для каждого объяснял, и командно. Очень много просматривали. Были периоды, когда ежедневно по часу смотрели теорию.

Луческу причастен к тому, что Дмитрий не залечил вовремя травму и слишком быстро вернулся к футболу. А это впоследствии вылилось в целую серию тяжелых повреждений.