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Чигринский: Луческу не терпел иного мнения

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Как Луческу все под себя подгребал

Чигринский: Луческу не терпел иного мнения
Новина українською

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский, который сейчас выступает в греческом АЕК, вспомнил тренера "горняков" Мирчу Луческу.

Дмитрий отмечает, что заслуга румынского тренера - это выход и его, и "Шахтера", на совершенно другой уровень.

Победа в Кубке УЕФА и мое попадание в "Барселону". Этому тренеру я обязан мастерством, знаниями в футболе, многими психологическими моментами.

Но Чигринский признает - с Луческу было сложно.

Очень тяжелый, абсолютно авторитарный тренер. Он не терпит, когда появляется еще одно мнение и оно отличается от его мнения.

Он, как абсолют, - должен быть человеком, который все знает. Правильно ли это?.. В его случае оно давало результат. Можно будет сравнить чуть позже, когда посмотрим на работу других тренеров. Но тот след, который он оставил, очень серьезный.

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Изнурительными были теоретические занятия Луческу.

Мирча охватывал все: и для каждого объяснял, и командно. Очень много просматривали. Были периоды, когда ежедневно по часу смотрели теорию.

Луческу причастен к тому, что Дмитрий не залечил вовремя травму и слишком быстро вернулся к футболу. А это впоследствии вылилось в целую серию тяжелых повреждений.

Такой подход был! Мистер в "Шахтере" был и врачом, и тренером. Делал все. Постоянно такой подход был. Увидел, что начинаешь бегать после травмы и сразу: "Ты бегаешь? Тебе уже с мячом надо начинать работать!". Да, был и врач "Шахтера". Он понимал, что еще рано, но говорит: "Ну 1-2 дня, и втянешься".

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В статье: Дмитрий Чигринский Мирча Луческу Шахтер (Донецк) травма
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Источник:
Вацко Live

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