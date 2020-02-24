Чигринский: Луческу не терпел иного мнения
Как Луческу все под себя подгребал
Экс-игрок донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский, который сейчас выступает в греческом АЕК, вспомнил тренера "горняков" Мирчу Луческу.
Дмитрий отмечает, что заслуга румынского тренера - это выход и его, и "Шахтера", на совершенно другой уровень.
Победа в Кубке УЕФА и мое попадание в "Барселону". Этому тренеру я обязан мастерством, знаниями в футболе, многими психологическими моментами.
Но Чигринский признает - с Луческу было сложно.
Очень тяжелый, абсолютно авторитарный тренер. Он не терпит, когда появляется еще одно мнение и оно отличается от его мнения.
Он, как абсолют, - должен быть человеком, который все знает. Правильно ли это?.. В его случае оно давало результат. Можно будет сравнить чуть позже, когда посмотрим на работу других тренеров. Но тот след, который он оставил, очень серьезный.
Изнурительными были теоретические занятия Луческу.
Мирча охватывал все: и для каждого объяснял, и командно. Очень много просматривали. Были периоды, когда ежедневно по часу смотрели теорию.
Луческу причастен к тому, что Дмитрий не залечил вовремя травму и слишком быстро вернулся к футболу. А это впоследствии вылилось в целую серию тяжелых повреждений.
Такой подход был! Мистер в "Шахтере" был и врачом, и тренером. Делал все. Постоянно такой подход был. Увидел, что начинаешь бегать после травмы и сразу: "Ты бегаешь? Тебе уже с мячом надо начинать работать!". Да, был и врач "Шахтера". Он понимал, что еще рано, но говорит: "Ну 1-2 дня, и втянешься".