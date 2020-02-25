Чигринский вспомнил единственный случай в жизни, когда выпил водки
Вино и Кола - тоже табу
Украинский центральный защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский - один из немногих футболистов, которые вообще не употребляют алкоголя.
Хотя Дмитрий признается: когда-то попробовал водку.
Было мне меньше 10 лет. В холодильнике была бутылка из-под воды, но внутри была водка ... подсушило меня. Что-то выплюнул, то зашло. Это был мой единственный мой опыт. После этого не употреблял.
Почему? Началось так. Сейчас я понимаю, что можно было бы позволить себе по крайней мере бокал вина. Но так как я никогда его не пробовал и не знаю, что это ...Зачем искусственно за уши притягивать, если желания нет?
Хотя не одними только алкогольными напитками. Дмитрий признается, что "Кока-Колу" пил последний раз, когда ему было 18 или 19 лет.
Пью воду, чай пью весь день - это мой "guilty pleasure", по 5-6 чашек в день. Мате? Нет. Пробовал, у нас его аргентинцы пили, но мне не понравилось.