Чигринский вспомнил единственный случай в жизни, когда выпил водки

Украинский центральный защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский - один из немногих футболистов, которые вообще не употребляют алкоголя.

Хотя Дмитрий признается: когда-то попробовал водку.

Было мне меньше 10 лет. В холодильнике была бутылка из-под воды, но внутри была водка ... подсушило меня. Что-то выплюнул, то зашло. Это был мой единственный мой опыт. После этого не употреблял.

Почему? Началось так. Сейчас я понимаю, что можно было бы позволить себе по крайней мере бокал вина. Но так как я никогда его не пробовал и не знаю, что это ...Зачем искусственно за уши притягивать, если желания нет?