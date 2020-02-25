Ярмоленко сглазили? Фаны Вест Хэма заметили странную синхронизацию в количестве матчей в АПЛ

Журналист издания болельщиков "Вест Хэм" "Hammers. News" Дэмьен Чарльз Лукас обратил внимание на странную статистику появления в матчах АПЛ трех легионеров команды - испанца Пабло Форнальса, француза Себастьяна Алле и украинца Андрея Ярмоленко.

Все они до вчерашнего матча с "Ливерпулем" сыграли одинаковое количество матчей в АПЛ и каждый по разным причинам выбыли из состава.

Пабло Форнальс - 24 матча, Андрей Ярмоленко - 24 матча. Себастьян Алле? Вы угадали, также 24 матча!

Дэмьен рассуждает, что это, скорее всего - обычное совпадение. Однако речь может идти и о каких-то оговорках в пунктах соглашений игроков с "Вест Хэмом", где указано количество в 25 игр.

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В частности относительно Андрея "Hammers. News" отмечают:

Ситуация вокруг Андрея Ярмоленко озадачивает. Украинец, за которого выложили 18 млн фунтов стерлингов, не играл 2 месяца. А клуб подает крайне мало информации о ситуации с его травмой.

Однако вчера в матче с "Ливерпулем" (2:3) на замену в составе "Вест Хэма" вышли оба - Алле и Форнальс. Они преодолели рубеж "очарованных" 24 матчей. Очередь за Ярмоленко?