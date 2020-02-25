Наши за границей. Мало, заметно

Украинцы в АПЛ все еще не в игре. Коронавирус отобрал у украинцев Италии один матч лиги. Зато в Бельгии и Венгрии состоялись немало событий. Да и выступление "Аталанты" в Лиге Чемпионов и гол Артема Кравца в турецкой лиге не могли остаться без нашего внимания.

Бельгия

Пять побед и ничья с 18-ю забитыми мячами - так начал "Гент" 2020-й год в лиге. И в 2019-ом его нередко называли более яркой командой, чем "Брюгге". А ныне - тем более. Уже к 14-ой минуте матча против "Сент-Трюйдена" дома счет был 2:0, уже к 26-ой - 3:0, и лишь при счете 4:0 хозяева пропустили. До этого не испытывая проблем в обороне. Они все еще отстают от лидера на девять очков, но уже опережают преследователей на семь. Прочное второе место.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы все прошло далеко не так гладко. Забить не удалось. Хотя игра была приличной, "Рома" была переиграна и статистически (14:9 по ударам по воротам), и визуально. И итальянские, и бельгийские СМИ немало хвалили "буйволов". Главный тренер Йесс Торуп гордится игрой команды и рассчитывает на ответный домашний матч. Но отыгрываться с 0:1 всегда сложно.

Игорь Пластун отыграл два полных матча. В лиге на 68-ой минуте, прикрывая оппонента, остановился и сигнализировал об офсайде. Арбитры не отреагировали, и тот замкнул пас. А в Лиге Европы отыграл весьма прилично. Голевой пас вразрез прошел ближе к другому центральному защитнику. Сам украинец заблокировал три очень опасных удара и в целом четко прикрыл Эдина Джеко, оставшегося без ударов по воротам. Пробивал головой с углового, но не попал.

Роман Безус в лиге отдыхал, а в Лиге Европы отыграл 74 минуты. Как всегда, под нападающими. Действовал весьма динамично, появляясь на обоих флангах и в центре, активно прессинговал. По ударам по воротам (3) уступил на поле лишь одному игроку. Правда, все - и неточный, и четко взятый вратарем, и заблокированный - были нанесены издали. Стал вторым и по отборам мяча (4). Получил желтую карточку. Был заменен из-за явной усталости.

Как и "Гент", "Брюгге" получил в соперники в Лиге Европы громкое имя, но кризисную команду. Эксперты и болельщики сходились в том, что именно сейчас - наилучший шанс пройти "Рому" и "Манчестер Юнайтед". Впрочем, тренер Филипп Клемент остужал горячие головы, говоря, что в нормальном мире при такой разнице в бюджетах у его команды нет шансов. "Я реалист. Они нестабильны в лиге, зато стабильны в Лиге Европы. Мы отдадим все силы. Но шансы низки".

1:1 дома лишь понизил эти шансы. Клемент заявил, что его команда должна была побеждать, гордится игроками и не может требовать от них большего. Однако "Брюгге" пропускал из-за ошибки в обороне, а его вратарь Миньоле спасал чаще. Зато в лиге удалось одержать восьмую домашнюю победу подряд, седьмую из них - без пропущенных. Хотя и пресса, и сами игроки говорили об усталости, о проблемах команды в последнее время, после гола на первой минуте игра остановилась.

Эдуард Соболь не попал в заявку в матче Лиги Европы и отыграл полный матч лиги. Участвовал в голевой атаке. Тогда подключился и нанес опасный удар из левой части штрафной. Защитник выбил, уже за пределами штрафной Ванакен сбросил Баланте, и тот точно пробил издали. Также запомнился красивой "стенкой" и затем прострелом. Замкнутым неточным ударом.

После ничьей и трех побед "Кортрейк" уступил в лиге. Дома, "Генку" со счетом 0:1. Евгений Макаренко отыграл полный матч, свой второй после возвращения в команду. Андрей Бацула остался в запасе.

Венгрия

В нынешнем году, как и в нынешнем сезоне, все складывалось в пользу "Ференцвароша". Победа в очном матче над главным преследователем "Фехерваром" оформила серию из 17-ти матчей лиги подряд без поражений и увеличила отрыв по потерянным очкам до 12-ти. Однако уже через неделю Фради уступили третьей команде лиги "Мезьоковезду" в гостях со счетом 0:3 (причем все голы были забиты до 36-ой минуты), а "Фехервар" победил дома "Залаэгерсег" со счетом 4:1. И разрыв по набранным очкам сократился до трех. Два матча в запасе? Их еще нужно выиграть.

Несмотря на призывы Сергея Реброва не чувствовать себя слишком комфортно, его подопечные позволили сопернику слишком многое. Например, 73 процента владения мячом в первом тайме! Наставник говорил о раннем эффективном прессинге соперника и признал справедливость поражения. Говорил об ошибках под давлением, о плохих решениях. Также заявлял, что слабое сопротивление предыдущих соперников слишком расслабило команду. "Мне был нужен будильник такого рода. В любом случае, лучше проиграть однажды со счетом 0:3, чем трижды со счетом 0:1".

Игорь Харатин отыграл полный матч. О его ужасном выступлении свидетельствовали не только проценты владения мячом его команды, но и голевые эпизоды. Второй гол состоялся после перехвата паса вратаря на него. Третий - после отбора мяча у него и быстрой комбинации. Мог состояться и четвертый после плохого паса назад Александра Зубкова ему, также перехваченного. Тогда вратарь спас. Зубков отыграл 77 минут.

Героем тура стал другой украинец. Иван Петряк вряд ли мог считать этот сезон особо успешным. Но, возможно, хет-трик в 22-ом туре (за 13 минут), первый в его карьере, начнет новый сезон. Да и для команды, в пяти турах до этого набравшей лишь восемь очков. С пятью голами Иван уже третий бомбардир команды. Вначале в продолжении атаки после отбитого соперниками пенальти он ворвался по левой стороне, получил мяч и забил с острого угла. Затем забил в схожем стиле с левого угла вратарской. И затем замкнул прострел.

Победа над "Уйпештом" со счетом 1:0 вывела "Фехервар" в четвертьфинал Кубка. Здесь Петряк был заменен на пятой добавленной минуте. Гол состоялся после его подачи углового и серии отскоков в штрафной.

В матче лиги "Кишварда" - "Дьошдьор" за хозяев забил Богдан Мельник. Ничья 2:2 оставила его команду десятой.

Италия

Волшебный сезон "Аталанты" в Лиге Чемпионов продолжается. Лучшая атака Серии А в главном клубном турнире Европы поначалу выглядела слишком растерянной. Но постепенно вывела игру и результаты на уровень домашнего первенства. 1:1, 2:0, 3:0, 4:1 - прогресс в результатах и забитых мячах налицо. Причем даже в неоднозначных матчах она находит голы и победы. "Аталанта" - собранная отмобилизованная команда, отлично знающая, что она делает. И в этом явно опережает "Валенсию" и многих других.

В матче против "летучих мышей" она создала меньше, чем обычно. Всего 11 ударов по воротам при 20-ти в среднем в лиге. Соперник же нанес 18 и заслужил забить более одного мяча. Джан Пьеро Гасперини признал, что "Валенсия" должна была забивать больше, а его команда впала в эйфорию. Однако в итоге сыграл ее более прочный игровой фундамент. Да еще и первый тайм оказался не провальным, как часто бывает, а наоборот - сверхуспешным. Что задало темп дальнейшим событиям.

В такой команде Руслану Малиновскому сложно найти себя. В среду Иличич забил, Пашалич ассистировал. Оба попали в сборную тура Лиги Чемпионов. Как и опорник Фройлер. А Алехандро Гомес остается сердцем команды. Последнего украинец и заменил на 81-ой минуте. Руслан помог страдающей команде снять давление и вернуть мяч. Как всегда, играл агрессивно, вертикально, искал острые пасы. Удар из района линии штрафной был слишком неточным. Но в целом его работа помогла команде.

Матч лиги "Аталанты" был перенесен из-за вспышки коронавируса в Северной Италии. В Риме же все еще играли. Евгений Шахов отыграл второй тайм за "Лечче". Первый его команда полностью провалила. Выход украинца и, в большей степени, снижение давления "Ромы", позволили гостям провести почти равный тайм, даже выиграть его по владению мячом. Но и после перерыва аутсайдер пропустил те же два гола, проиграл матч со счетом 0:4 и весьма больно приземлился после трех побед подряд.

Шахова главный тренер не видит опорником. Да и в этом матче он остался наиболее атакующим игроком среди запасных. Потому и играл под нападающим. Однако почти ничем не проявил себя, коснулся мяча лишь 15 раз. Хотя и прессинговал, подключался на одну линию с форвардом. Мог опередить вратаря в 20-ти метрах от ворот, но не успел и лишь сфолил на нем.

Благодаря поражениям всех трех последних команд лиги "Лечче" остается вне зоны вылета.

Турция

Уже во втором своем матче после нескольких недель отсидки в запасе Артем Кравец забил. Счет 0:2 на 44-ой минуте домашнего матча "Кайсериспора" против "Коньяспора" мог стать критическим. Тем более, что гости как раз занимают вожделенное 15-ое место. Однако на второй добавленной минуте Кравец добил после плохого сейва вратаря. А в концовке матча его команда нашла еще один гол. После матча форвард был рад ничьей в таких обстоятельствах, хотя и заявил, что до матча не согласился бы на нее.

В целом Артем нанес три удара по воротам. Должен был забивать из пределов вратарской после ошибки вратаря, но защитники заблокировали. По касаниям мяча в штрафной (5) он разделил первое место на поле. Ну а четвертый гол в сезоне в лиге оставил его вторым бомбардиром команды.

"Ризеспор" концовка как раз подвела. "Истанбул Башакшехиру", борющемуся за титул чемпиона, он почти не уступил дома ни по владению мячом, ни по ударам по воротам. Но в итоге пропустил на 90-ой минуте и проиграл (1:2). Денис Гармаш отыграл 72. Очень активно работал в отборе - два отбора, три перехвата, два выбитых мяча. И гораздо пассивнее - в работе с мячом (20 передач) и в атаке, хотя и играл под нападающим. Его удар из пределов штрафной был заблокирован.

Николай Морозюк и Андрей Борячук остались на скамье запасных.

"Кайсериспор" остается последним, 18-ым. На расстоянии пяти очков от спасения. Пять очков в трех последних матчах позволяют ему надеяться на будущий выход на 15-ое место. "Ризеспор" 14-й в четырех очках над зоной вылета. Он свои три последних матча проиграл.

Второй дивизион. "Эрзурумспор" - "Бурсаспор" 2:1. Евгений Селезнев провел эту битву за второе место на поле.

Отметим также украинское дерби в испанской Сегунде. "Луго" Василия Кравца победил "Овьедо" Андрея Лунина со счетом 1:0. Этот матч стал седьмым для Лунина за новую команду. Ни в одном из них он не сохранил свои ворота "сухими". "Овьедо" опустился на предпоследнее место в лиге. "Луго" также в зоне вылета.