Март Ярмоленко и слова Мойеса. Названа новая дата возвращения украинском

Андрей Ярмоленко должен вернуться в состав английского "Вест Хэма" 8 марта.

Эту дату указывает британское издание football.london.

Андрей пропустит матчи Английской Премьер-Лиги против "Саутгемптона" (29 февраля) и "Арсенала" (7 марта)

Он немного тренировался. Андрей присоединился к команде на неделе (прошлой, - ред.), но еще не участвовал ни в одном из групповых занятий. Он, пожалуй, еще немного требует времени.

Мойес также пообещал, что ни в коем случае не будет подгонять игроков, которые восстанавливаются после повреждения, чтобы они хорошо залечили свои травмы.

Напомним, что Андрей Ярмоленко, игрок национальной сборной Украины и английского клуба "Вест Хэм" продолжает восстановление после травмы мышцы бедра. Ее он получил 16 декабря 2019.